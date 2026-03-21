快訊

小學低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔

伊朗戰爭未歇…金價本周卻暴跌近10% 3理由致黃金避險功能失靈

明高溫衝上30度 下周兩波鋒面接力來襲「降雨熱區曝光」

中央社／ 台北21日電
明（22）日起北台灣回溫，至24日前各地普遍高溫26至28度，中南部內陸可達30度。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
明（22）日起北台灣回溫，至24日前各地普遍高溫26至28度，中南部內陸可達30度。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

氣象署說，明起北台灣回溫，至24日前各地普遍高溫26至28度，中南部內陸可達30度，25日受微弱鋒面影響，基隆北海岸、宜蘭有雨，28日還有另一波鋒面，北、東部局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天至3月24日東北季風逐漸減弱，下雨區域限縮在迎風面基隆北海岸、東北部地區以及恆春半島，午後山區有零星短暫陣雨。

賴欣國表示，未來一週有兩波鋒面影響，25日第一波鋒面較微弱，帶來水氣不多，隨後東北季風增強，持續影響至26日，基隆北海岸、宜蘭有雨，花東地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區也有零星短暫陣雨。

27日東北季風減弱，賴欣國表示，雨區以迎風面東半部地區、恆春半島為主，其他地區晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

賴欣國指出，預估28日會有另外一波鋒面，東北季風會再增強，水氣較前一波略多，但整體降雨仍不至於廣泛，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部則維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

在氣溫方面，賴欣國表示，明天北台灣溫度將回升，明天至24日各地高溫普遍攝氏26至28度，中南部內陸地區高溫可能達30度。

賴欣國指出，3月25日、26日及28日這3天，受鋒面水氣與東北季風影響，北台灣高溫將略降，其中在第1波鋒面影響下，高溫約降2度，仍可維持在26度左右，因第2波鋒面伴隨的東北季風預期較首波略強，後續降溫幅度不確定性仍大，還待觀察。

賴欣國表示，未來一週中南部高溫沒有太大變化、約28度左右，各地低溫約18至20度，提醒留意日夜溫差大。

高溫 東北季風 氣象署 鋒面

延伸閱讀

明天起全台大回暖！他指只剩3地區零星局部短暫陣雨 這2天最適合出遊

天氣展望未來1周晴朗好天氣 氣象署指這時起水氣激增

苗栗濃霧 吳德榮：北部今仍濕涼 明起全台轉晴暖熱上看30度高溫

今白天溫暖 晚上鋒面報到易有局部陣雨

相關新聞

明高溫衝上30度 下周兩波鋒面接力來襲「降雨熱區曝光」

氣象署說，明起北台灣回溫，至24日前各地普遍高溫26至28度，中南部內陸可達30度，25日受微弱鋒面影響，基隆北海岸、宜...

漲價了！擴大吸收還是撐不住 中油宣布下周汽油漲1.8元

中油宣布下周一（23日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。中油表示，至22日中油吸收逾34億元。

中捷開一半突停滯！多站停駛、列車延誤 已逐步恢復「原因待調查」

台中捷運今日15時43分傳出設備異常，造成列車營運受影響，多班列車出現延誤情形，部分車廂乘客一度被要求下車，站務人員緊急進行疏導，引導旅客離站，現場一度出現人潮聚集。中捷表示，因號誌設備異常，16時20分起逐步恢復正常運轉。

桃園比菲利國際美學診所倒閉…傳欠薪、民眾繳上萬手術訂金 百人受害求償

桃園市比菲利國際美學診所驚傳倒閉，疑涉及欠薪等，有眾多受害者向議員陳情。桃園市政府消保官今天表示，受理申訴案件已達130...

孩童感染「食人菌」這些症狀要當心 醫示警併發症：抗生素須吃滿10天

開學已一陣子，流感、副流感病毒及俗稱「食人菌」A型鏈球菌在小朋友間流行，馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫表示，A型鏈球菌在小朋友身上主要會出現喉嚨發炎、猩紅熱等2項症狀，而醫師給予的10天抗生素，一定要按照療程吃完，避免出現抗藥性再引發心臟、腎臟的併發症。

淋病年輕化、重複感染恐出現抗藥性 醫曝現況：尚未形成公衛威脅

淋病為我國第三類法定傳染病，近年個案數雖下降，但淋病患者愈來愈年輕，呈年輕化趨勢，且不少案例為「重複感染」，臨床已發現有淋病患者出現抗生素抗藥性，在用藥有限的前提下，恐難以根治。成大醫院內科醫師蔡進相說，淋病患者出現抗藥性仍屬「極少數」個案，目前尚未形成公衛威脅，但需持續定期監測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。