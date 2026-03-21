明高溫衝上30度 下周兩波鋒面接力來襲「降雨熱區曝光」

氣象署說，明起北台灣回溫，至24日前各地普遍高溫26至28度，中南部內陸可達30度，25日受微弱鋒面影響，基隆北海岸、宜蘭有雨，28日還有另一波鋒面，北、東部局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天至3月24日東北季風逐漸減弱，下雨區域限縮在迎風面基隆北海岸、東北部地區以及恆春半島，午後山區有零星短暫陣雨。

賴欣國表示，未來一週有兩波鋒面影響，25日第一波鋒面較微弱，帶來水氣不多，隨後東北季風增強，持續影響至26日，基隆北海岸、宜蘭有雨，花東地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區也有零星短暫陣雨。

27日東北季風減弱，賴欣國表示，雨區以迎風面東半部地區、恆春半島為主，其他地區晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

賴欣國指出，預估28日會有另外一波鋒面，東北季風會再增強，水氣較前一波略多，但整體降雨仍不至於廣泛，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部則維持多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

在氣溫方面，賴欣國表示，明天北台灣溫度將回升，明天至24日各地高溫普遍攝氏26至28度，中南部內陸地區高溫可能達30度。

賴欣國指出，3月25日、26日及28日這3天，受鋒面水氣與東北季風影響，北台灣高溫將略降，其中在第1波鋒面影響下，高溫約降2度，仍可維持在26度左右，因第2波鋒面伴隨的東北季風預期較首波略強，後續降溫幅度不確定性仍大，還待觀察。

賴欣國表示，未來一週中南部高溫沒有太大變化、約28度左右，各地低溫約18至20度，提醒留意日夜溫差大。