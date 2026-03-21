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雪霸三六九山莊興建工程遭糾正 國家公園署允檢討改進

中央社／ 台北21日電

雪霸國家公園欲重建海拔3150公尺高的「三六九山莊」、如今停擺，內政部國家公園署及雪霸國家公園管理處日前皆遭監察院糾正。國家公園署今天表示，後續將檢討流程、強化內外部檢核機制，藉以兼顧工程推動與生態保護，並就此個案經驗作為行政精進準據。

雪霸國家公園的三六九山莊已使用超過50年，近年因應山林開放政策，為提升登雪山遊客住宿品質，從民國110年起動工興建、如今停擺。監察院近日通過「三六九山莊興建工程案」調查報告，並通過糾正國家公園署及雪霸國家公園管理處。

國家公園署今天發布新聞稿說明，高度重視監察院的調查與糾正，並持續督導雪霸國家公園管理處積極落實各項行政精進措施；三六九山莊位於海拔3150公尺，無道路通達、工程量體龐大，且所有伐除林木均採就地留置，以維持森林生態循環。

對於外界關切的運補方式更迭為單軌車運輸，國家公園署指出，三六九山莊規劃初期曾洽詢民間直升機業者，但業者無承作意願，國軍及空勤總隊也無法支援，加以當時國內民航機市場對於高山運補承作能力極其有限；以雪管處規模較小的「瓢簞」及「油婆蘭」避難山屋興建案為例，建材空運也無廠商投標，顯見小型避難山屋的空運規模已無廠商願承接，遑論工程量體龐大、約1650噸的三六九山莊。

國家公園署說，高山施工困難及市場意願低歷經多次招標未果，為確保工程推動，因此第6次招標開放廠商依專業評估自行提出方案，最終第12次招標始由採「單軌車運輸」方案的廠商得標，並依實際路線配置及安全需求，辦理必要的林木處理作業以完成架設。

林木處理與生態影響部分，國家公園署表示，此案單軌車運輸路線施工涉及國有林地承租及林木砍伐，均依法向林業主管機關申請核准後施工，並委託專業團隊辦理生態檢核、植群復育及生態監測等，隨時調整施工方式，以降低環境干擾並促進生態恢復。而所伐除806棵林木中冷杉僅占141棵，且皆就地留置作為生物棲息環境並維持森林碳循環，致力將環境干擾降至最低。

對於行政程序完備性遭質疑，國家公園署說明，雪管處是依據「國家公園範圍內預先評估環境影響原則」辦理，並遵循國家公園法第18條規定報請內政部許可，但未來國家公園署將督導管理處建立更明確的重大工程變更審查程序，將涉及工程重大調整的案件研議納入外部審查或諮詢程序，確保程序完備。

國家公園署說，高山工程環境極其嚴苛，行政流程的嚴謹度與對環境的承諾絕不容妥協，在監察院指運輸條件變動過程中審查作業銜接與生態評估未及時補強部分，後續將檢討相關流程，強化內外部檢核機制，以兼顧工程推動與生態保護，並透過這此事個案經驗作為行政精進準據，持續精進高山工程規劃與執行。

國有林地 國家公園 監察院

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