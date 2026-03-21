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桃園比菲利國際美學診所倒閉…傳欠薪、民眾繳上萬手術訂金 百人受害求償

中央社／ 桃園21日電
桃園市老牌醫美診所「比菲利國際美學診所」驚傳倒閉，桃園市法務局21日表示，目前已受理130名消費者申訴，下週將召開跨局處協調會議、成立專責窗口，全力協助民眾求償。（桃園市法務局提供）中央社
桃園市老牌醫美診所「比菲利國際美學診所」驚傳倒閉，桃園市法務局21日表示，目前已受理130名消費者申訴，下週將召開跨局處協調會議、成立專責窗口，全力協助民眾求償。（桃園市法務局提供）中央社

桃園市比菲利國際美學診所驚傳倒閉，疑涉及欠薪等，有眾多受害者向議員陳情。桃園市政府消保官今天表示，受理申訴案件已達130件；法務局表示，將成立專責窗口協助民眾求償。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧表示，比菲利國際美學診所經營超過15年，是桃園的老牌醫美診所，目前侯姓負責人和登記的黃醫師失聯中。

黃瓊慧表示，比菲利國際美學診所涉及欠薪、財務黑箱等行徑，已接到很多相關陳情，有眾多供應商、員工與顧客將提告詐欺與背信，將責請桃園市政府法務局成立專責申訴窗口協助受害者。

桃園市政府法務局消費者保護室主任彭新澍向媒體表示，消保官已在19日前往位於桃園區成功路的比菲利國際美學診所查看，現場大門深鎖、沒有張貼任何公告，電話也沒人接聽。

彭新澍說，目前已受理130名消費者申訴，受害者已經串聯成立群組；有民眾10天前才簽約、繳了上萬元訂金，手術當天到診所才發現已關門，金額較大的大都是整形外科手術，也不乏有微整手術項目。

桃園市政府法務局長賴彌鼎向媒體表示，將於下週召開跨局處協調會議，成立專責窗口，全力協助民眾求償。

桃園 受害者 診所

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