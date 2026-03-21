快訊

伊朗戰爭未歇…金價本周卻暴跌近10% 3理由致黃金避險功能失靈

加油要趁早…擴大吸收還是撐不住 中油宣布下周汽油漲1.8元

子瑜首唱Run Away！TWICE攻大巨蛋「破4大紀錄」 官方曬高清美照狂賀

聽新聞
0:00 / 0:00

台日韓專家齊聚雲林共議高齡醫療 在宅醫療國際研討會今明登場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
在宅醫療國際研討會今天在雲林隆重登場，來自台日韓專家齊聚共議高齡醫療。記者蔡維斌／攝影
在宅醫療國際研討會今天在雲林隆重登場，來自台日韓專家齊聚共議高齡醫療。記者蔡維斌／攝影

台灣邁入超高齡社會，建立完整永續的在宅醫療體系已成重要課題，台灣在宅醫療學會與雲林縣衛生局今起2天，舉辦在宅醫療國際研討會，邀集中央部會、地方政府、日本、南韓專家透過政策對話、國際交流與實務分享，探討台灣未來在宅醫療制度的發展方向。

衛福部政務次長林靜儀、雲林縣長張麗善、台灣在宅醫療學會理事長陳英詔、好所宅社區健康照護集團創辦人黃子華、雲林縣衛生局長曾春美等人應邀出席。張麗善表示，雲林縣長期醫療資源不足，前年起推動在宅急症照護加值方案，現參與的醫療院所共54家，收案服務量達236件，未來將持續深化醫療與長照整合。

今天研討會分別由林靜儀演講醫療與長照整合服務，日本山梨縣牧秋醫院古屋聡談災害後的在宅醫療、首爾大學副教授李惠珍主講社區為中心的在宅醫療。透過中央與地方治理經驗、國際實務案例的分享，促進醫療、長照、社福及產業界之間的深度交流。

曾春美說，明天的研討會將分為6場域，總共有11場次研討會，包含公私協力、失智照護、重症兒居家等主題，陣容包含台、日、韓等專家學者，盼分享國際經驗，讓與會者針對不同國家制度與實務模式，為台灣在宅醫療提供新的政策參考。

黃子華表示，以南韓來說，有在宅醫療中心分級給付設計，把醫療型社工列為必備人力，讓醫療和社區資源落實銜接任務，日本方面也針對災難醫療韌性與永續，強調醫師多專才職能，台灣也可朝此方面開放。

林靜儀表示，面對高齡化、少子化，單純靠大型醫療院所支援偏鄉醫療服務絕對不夠，因此希望有更多元的服務模式，包含到宅居家抗生素治療，對偏鄉長者不方便出門都能服務到位，因此希望透過此次研討會夠吸取各方經驗改善服務模式。

在宅醫療國際研討會登場，來自台日韓專家透過政策對話、國際交流與實務分享，探討台灣未來在宅醫療制度的發展方向。記者蔡維斌／攝影
在宅醫療國際研討會登場，來自台日韓專家透過政策對話、國際交流與實務分享，探討台灣未來在宅醫療制度的發展方向。記者蔡維斌／攝影

日本 超高齡社會 張麗善

延伸閱讀

台積電董座魏哲家：AI醫療潛力剛開始 長照機器人將成下一波關鍵應用

長照3.0納入中醫與PAC 石崇良：「全人照護」減輕照顧者負擔

相關新聞

漲價了！擴大吸收還是撐不住 中油宣布下周汽油漲1.8元

中油宣布下周一（23日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。中油表示，至22日中油吸收逾34億元。

中捷開一半突停滯！多站停駛、列車延誤 已逐步恢復「原因待調查」

台中捷運今日15時43分傳出設備異常，造成列車營運受影響，多班列車出現延誤情形，部分車廂乘客一度被要求下車，站務人員緊急進行疏導，引導旅客離站，現場一度出現人潮聚集。中捷表示，因號誌設備異常，16時20分起逐步恢復正常運轉。

1張圖看南北溫差大！颱風論壇：明起全台氣溫大幅上升 中午最有感

東北季風影響，今天南北天氣大不同；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天台灣位於南北風交會地帶，呈現「北涼、中暖、南稍熱」的型態，南來北往留意溫度差異。

桃園比菲利國際美學診所倒閉…傳欠薪、民眾繳上萬手術訂金 百人受害求償

桃園市比菲利國際美學診所驚傳倒閉，疑涉及欠薪等，有眾多受害者向議員陳情。桃園市政府消保官今天表示，受理申訴案件已達130...

孩童感染「食人菌」這些症狀要當心 醫示警併發症：抗生素須吃滿10天

開學已一陣子，流感、副流感病毒及俗稱「食人菌」A型鏈球菌在小朋友間流行，馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫表示，A型鏈球菌在小朋友身上主要會出現喉嚨發炎、猩紅熱等2項症狀，而醫師給予的10天抗生素，一定要按照療程吃完，避免出現抗藥性再引發心臟、腎臟的併發症。

淋病年輕化、重複感染恐出現抗藥性 醫曝現況：尚未形成公衛威脅

淋病為我國第三類法定傳染病，近年個案數雖下降，但淋病患者愈來愈年輕，呈年輕化趨勢，且不少案例為「重複感染」，臨床已發現有淋病患者出現抗生素抗藥性，在用藥有限的前提下，恐難以根治。成大醫院內科醫師蔡進相說，淋病患者出現抗藥性仍屬「極少數」個案，目前尚未形成公衛威脅，但需持續定期監測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。