淋病年輕化、重複感染恐出現抗藥性 醫曝現況：尚未形成公衛威脅

淋病為我國第三類法定傳染病，近年個案數雖下降，但淋病患者愈來愈年輕，呈年輕化趨勢，且不少案例為「重複感染」，臨床已發現有淋病患者出現抗生素抗藥性，在用藥有限的前提下，恐難以根治。成大醫院內科醫師蔡進相說，淋病患者出現抗藥性仍屬「極少數」個案，目前尚未形成公衛威脅，但需持續定期監測。

近年國內性傳染病疫情呈現不同變化趨勢，梅毒病例持續增加，而愛滋病毒感染與淋病病例雖呈下降趨勢，仍需持續防治與監測。2025年全國新增愛滋病毒感染879例、淋病6417例，皆較2024年1000例及7607例分別下降12%與16%。

淋病相較其他性病更容易出現明顯症狀，蔡進相說，例如出現分泌物增加，造成不便或不適，基本上民眾就會主動就醫；反之，部分性病初期症狀不明顯，可能延誤治療，進而引發男性睪丸炎或女性骨盆腔發炎等併發症。

針對淋病治療，蔡進相表示，依循國際及疾管署所頒布的指引，目前淋病治療口服抗生素沒有效，因此都是採直接一次性注射ceftriaxone抗生素500毫克，便可根治。

蔡進相說，依他個人經驗及文獻回顧上發現，淋病約百餘人之中，就可能出現一名產生抗藥性的個案，依目前的狀況，沒有構成抗藥性的威脅，畢竟是法定傳染病，若有相關用藥需要調整，勢必定期在監測的疾管署會提醒醫界。於抗生素抗藥性為全球趨勢，仍需持續觀察與監測。

蔡進相表示，目前常用的PCR檢測無法判斷細菌是否具抗藥性，需透過細菌培養才能確認，若患者治療後症狀持續或反覆發作，才會進一步進行培養檢查，以評估後續是否採取其餘抗生素來做治療，不過目前調升劑量後，基本上都是可以也將淋病都是完全根除。

蔡進相提醒，淋病常無症狀卻又持續傳播，患者即使沒有明顯不適，仍可能經由性接觸傳染他人。因此公共衛生上普遍建議，一旦確診，除患者本人外，其性伴侶也應同步接受篩檢與治療，以降低傳播風險。