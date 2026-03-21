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中捷開一半突停滯！多站停駛、列車延誤 已逐步恢復「原因待調查」

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中捷開一半突停滯！多站停駛、列車延誤 已逐步恢復「原因待調查」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運約16時許傳出設備異常，造成列車營運受影響，多班列車出現延誤情形。聯合報系資料照
台中捷運約16時許傳出設備異常，造成列車營運受影響，多班列車出現延誤情形。聯合報系資料照

中捷運今日15時43分傳出設備異常，造成列車營運受影響，多班列車出現延誤情形，部分車廂乘客一度被要求下車，站務人員緊急進行疏導，引導旅客離站，現場一度出現人潮聚集。中捷表示，因號誌設備異常，16時20分起逐步恢復正常運轉。

據初步了解，台中捷運公司目前全線18個車站中，僅北屯總站至文心崇德站之間約5站維持正常營運，其餘路段營運受到影響。其中，文心中清站至高鐵台中站區間一度暫停營運，後續雖逐步恢復行駛，但班距仍不穩定，列車延誤情況持續。

現場旅客指出，列車行駛途中突然停滯，車廂一度關燈20分鐘，隨後經廣播通知設備異常，要求乘客改搭其他交通工具；也有民眾表示，進站後才得知列車無法正常行駛，被引導出站，行程受到影響。

中捷公司目前尚未公布詳細故障原因，僅表示啟動應變機制進行處理，並調度人力進行旅客疏導與安全維護，16時20分開始，逐步恢復正常營運。

台中捷運公司表示，市政府站至高鐵台中站間發生號誌異常狀況，造成雙向列車行駛延誤。中捷公司緊急派員處理後，系統已於16時20分逐步恢復運轉，發生原因正在調查中。

中捷公司表示，受影響旅客於7天內可提供退費服務，相關新聞稿後續將發布於本公司官網。

回顧以往，中捷曾因轉轍器或電力設備異常導致列車延誤或暫停行駛，需透過緊急搶修與單線運轉等方式因應，部分事件甚至影響上百名旅客行程。此次也引發外界關注系統穩定性與應變能力。

乘客 中捷

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