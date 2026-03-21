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AI導入臨床和照護已成顯學 高雄17家醫院聯手打造智慧醫療

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2026高雄智慧城市展本周末在高雄展覽館盛大登場，智慧醫療主題館匯聚南台灣醫療院所與大學展現智慧醫療豐碩成果。記者郭韋綺／翻攝
2026高雄智慧城市展本周末在高雄展覽館盛大登場，智慧醫療主題館匯聚南台灣醫療院所與大學展現智慧醫療豐碩成果。記者郭韋綺／翻攝

AI導入臨床醫療已成重要趨勢，今年高雄城市智慧展匯聚17家醫院及大學研發成果，從AI預警與精準診斷、在宅與在地照護，到科技優化就醫體驗，更貼近需求、也更有效率；高市衛生局表示，從預防到治療全面數位轉型，提升醫療品質，落實健康平權。

2026高雄智慧城市展本周末在高雄展覽館盛大登場，其中智慧醫療館集結高雄各級醫療機構與中山大學醫學院，包括高雄長庚、高雄榮總、高醫大附醫、義大醫學中心，以及市立小港、大同、聯合、民生、旗津、凱旋、岡山、中醫、鳳山醫院，另有阮綜合、高醫岡山、高雄秀傳等醫院共同參展。

最受矚目的AI預警、精準診斷正在改變醫療型態，高雄榮總心跳停止預警系統可提前12至24小時預測風險；義大醫院透過胸腔X光進行骨質密度機會性篩檢，精準度達0.942；高雄長庚以AI與電腦視覺分析運動動作，提前辨識傷害風險，阮綜合更導入生成式AI整合護理與急診紀錄，減輕醫護文書負擔，也提升資訊一致性。

此外，聯合醫院利用AI進行腦影像分析，協助失智症早期診斷；民生醫院以AI輔助胸部X光判讀，強化醫師判讀效率；大同醫院開發檢體定位系統，縮短檢體查找時間；中醫醫院則優化健保雲端系統，讓藥歷與檢驗資料即時整合，一鍵生成臨床摘要。

面對高齡化趨勢，在宅、在地照護成為另一重點。高醫結合視訊與智慧眼鏡，建立在宅照護新模式；旗津醫院透過雷達進行零接觸肌少症檢測，快速評估跌倒風險；岡山醫院運用Face AI技術，40秒內即可量測心率與血氧，高醫岡山院區則整合AI與雲端平台，打造延伸至家庭的糖尿病照護模式，即時監測並跨團隊回應異常數據。

凱旋醫院推出24小時在線的AI虛擬輔聊師，透過LINE提供心理支持；小港醫院以互動遊戲協助長者吞嚥與口腔復健；聯合醫院開發Magic ABC App輔助兒童語言發展，高雄秀傳展示ZAP-X放射手術平台，象徵高精準、非侵入治療進入新階段。

此外，鳳山醫院導入ESG理念，從環保醫材、節能減碳到資源回收，推動綠色醫療；中山大學則研發低溫常壓電漿美容設備，展現學研創新能量。

衛生局強調，智慧醫療方案不僅是科技展示，更著重於實質提升市民醫療服務品質，讓就醫更安全、治療更精準、照護更便捷，打造安全、創新與永續的智慧醫療環境。

高雄市長陳其邁偕同市府團隊肯定智慧醫療研發與應用成果。記者郭韋綺／翻攝
高雄市長陳其邁偕同市府團隊肯定智慧醫療研發與應用成果。記者郭韋綺／翻攝

Ａ高雄市長陳其邁於展場關注智慧醫療發展成果。記者郭韋綺／翻攝
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高雄市立民生醫院展示AI影像判讀與智慧用藥管理系統。記者郭韋綺／翻攝
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現場33場醫療健康講座涵蓋多元健康主題分享與專業解析。記者郭韋綺／翻攝
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義大 醫院 醫學中心 AI 臨床

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