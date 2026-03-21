童現草莓舌當心猩紅熱 醫：未治恐併發心臟病

春天氣溫變化大，B流、副流感等病毒齊發，醫師特別提醒，若童發燒、喉嚨痛伴隨草莓舌等症狀，當心A型鏈球菌引起的「猩紅熱」，嚴重恐導致腎絲球腎炎、風濕性心臟病，甚至休克。

根據衛生福利部疾病管制署官網，猩紅熱是一種古老的疾病，由A群鏈球菌引起的咽炎或扁桃腺炎，當感染的特殊型別的A群鏈球菌菌株，其所釋放發紅性毒素導致患童皮膚出現典型皮疹時，稱為猩紅熱。

日前彰化一家8口過年後喉嚨痛如刀割，陸續就醫，有6人住院6天，經細菌培養證實感染死亡率高、俗稱「食人菌」的A型鏈球菌，疑聚餐群聚感染。

馬偕紀念醫院兒科部主任紀鑫今天接受媒體電訪提醒，近期除了B型流感與副流感病毒外，A型鏈球菌病例也變多，主要引發化膿性喉嚨發炎及猩紅熱，若未妥善治療，恐引發嚴重的後遺症。

猩紅熱是一種急性發燒，並且會在身上出現紅疹的疾病。紀鑫表示，猩紅熱的特徵性表現包括舌頭表面呈紅色並有凹凸不平的「草莓舌」、砂紙般的粗糙紅疹與指尖脫皮，若未及時診斷與治療，可能導致中耳炎、肺炎、腎絲球腎炎、風濕性心臟病，甚至罕見的中毒性休克等併發症，後果不容小覷。

目前無疫苗可預防猩紅熱，紀鑫說明，臨床治療方式為使用抗生素，總共治療天數為10天，通常沒有什麼抗藥性問題，「重點是好好把10天的藥吃完，不可以偷工減料。」