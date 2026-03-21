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清明連假國道收費分流1968App 道路資訊跟著走
高速公路局為提供民眾國道即時路況資訊服務，持續精進「高速公路1968」App，全面整合多元國道即時資訊，協助用路人於行前及行車途中即時掌握國道動態，提升行車安全與旅運品質，歡迎用路人多加下載利用及分享。
為使駕駛一次取得國道全方位資訊，「高速公路1968」App提供即時路段績效、即時影像、路況事件、服務區停車位及充電樁數量等多項資訊，並連結中央氣象局天氣資料（如累積雨量、雷達回波），確保用路人可隨時獲取最即時、最完整之國道動態。
另針對「自訂推播」及「路況播報」功能，使用者可依需求訂閱管制、事故、壅塞、施工、天候等事件，於行車時開啟定位與語音播報，主動接收即時資訊。
同時一併整合警廣電台網路廣播，支援「背景播報」功能，可將App縮小為懸浮視窗，於使用其他應用程式時亦能持續接收路況資訊，確保資訊不漏接。
高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，清明節前兩個週休（3月21日、22日、28日及29日）實施單一費率再7折，清明節連假期間（4月3日至6日）實施單一費率及每日0-5時暫停收費等措施。
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