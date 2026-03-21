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低碳追風！觀光署啟動2026全台自行車年度接力盛典

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
觀光署長陳玉秀及貴賓們騎乘雙輪穿梭綠意，親身體驗低碳慢旅帶來的悠閒樂趣。交通部／提供
觀光署長陳玉秀及貴賓們騎乘雙輪穿梭綠意，親身體驗低碳慢旅帶來的悠閒樂趣。交通部／提供

為推廣永續觀光並落實低碳生活，交通部觀光署21日於茂林國家風景區管理處新威遊客中心，啟動《出發吧！台灣騎時很美麗-2026自行車系列活動》。

署長陳玉秀、立委林倩綺、高雄市政府觀光局主秘江俊昌、國家風景區管理處同仁們、相關在地公協會及熱血車友，在美濃迷人的桃花心木林與田園間一「騎」出發，象徵2026年度全台自行車接力盛事正式揭幕，共同開啟透過雙輪探索島嶼深度之美的嶄新篇章。

陳玉秀表示，台灣作為享譽國際的「自行車王國」，自行車不應只是通勤工具，更是一把「探索土地的鑰匙」，並指出15公里的時速剛好能讓人慢下來，聽見森林鳥鳴、聞到土地芳香，能隨心所欲地停下腳步品嚐在地農特產；這種溫柔的旅行方式，正是「台灣騎時很美麗」品牌的核心精神。

為了讓全民能深入探索這片土地，觀光署今年整合了全台11個國家風景區管理處資源，規劃了一場為期整年的自行車嘉年華，讓「追風」成為一種深刻的文化體驗與生活美學。

此次年度盛事由各國家風景區管理處月月接力登場，行程精彩紛呈。

活動自3月春季由茂林國家風景區管理處《2026追風尋味自行車小旅行》（3/21-3/22）率先起跑，緊接著4月雲嘉南濱海國家風景區管理處《白金騎跡濕地鹽雕輕旅行》（4/17）與5月參山國家風景區管理處《漫遊獅頭山客庄嘉年華》（5/23）接力帶領民眾領略濕地與客庄風情。

夏季則由交通部觀光署與跨部會政府單位共同響應「6/3世界自行車日」辦理《健康台灣 全民騎動-全台響應活動》為核心，另有北海岸及觀音山國家風景區管理處《北海岸自行車探索永續小旅行》（7月）與花東縱谷國家風景區管理處《振興光復地區自行車小旅行》（8月）。

進入秋季的騎乘黃金期，有備受矚目的「極點慢旅」（北海岸及觀音山國家風景區管理處-極北點富貴角燈塔（9月）、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處-極東點三貂角燈塔（9/1-9/30）、雲嘉南濱海國家風景區管理處-極西點國聖港燈塔（9/12）、大鵬灣國家風景區管理處-極南點鵝鑾鼻燈塔（9/19-9/20））將串聯全台四大燈塔。

另外，西拉雅國家風景區管理處《仙境西拉雅 環騎5COOL》（9/19-9/20）、澎湖國家風景區管理處《2026澎湖跳島101K自行車活動》（9/20）、大鵬灣國家風景區管理處《LIGHT ONE BIKE》（10月）、花東縱谷國家風景區管理處《「徐行縱谷」八通關古道自行車挑戰活動》（10/4）、日月潭國家風景區管理處《2026日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華》（11/21）等指標性活動也將陸續展開。

最後於冬季登場是東部海岸國家風景區管理處《成功人事達人帶路》（12/5）為2026年度畫下圓滿句點，讓民眾整年都能透過雙輪，深入收集每一座山、每一片海的動人故事。

陳玉秀說，台灣擁有豐富的自然景觀與完善的自行車路網，無論是想沿著海岸追風、穿梭山谷綠意、漫遊老城小鎮，或挑戰環島壯舉，都能在這裡找到最適合自己的騎乘路線、深入探索台灣之美，觀光署已針對不同族群需求設計多元系統。

如適合中高階騎士且串聯城市、海岸與山麓的「環島挑戰路線」；以濱海、河岸、環山、山岳、田園及離島等六大主題設計的16條「多元主題路線」，鼓勵民眾以輕鬆速度細細品味；以及各縣市涵蓋河濱、林帶與濕地等多樣環境的「地區休閒路線」等，都符合「台灣騎時很美麗」核心價值。

自行車旅行需要一股「說走就走的衝勁」。目前政府已提供完善的環島路網、16條多元主題路線及區域休閒路線等，讓民眾無論何時、不論身在何處，只要跨上自行車就能展開旅程。邀請全國大眾一「騎」出發，以輕鬆的速度細細品味台灣，感受這座島嶼在雙輪轉動下展現的無限魅力。

陳玉秀 林倩綺 自行車 觀光署

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