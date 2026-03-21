山峰分隊於今日針對轄區內墓地辦理清明墓地搶救演練。圖：消防局提供

清明節將至，民眾陸續展開掃墓祭祖活動，為防範墓區火警引發大範圍火災，桃園市消防局山峰分隊於今(21)日針對轄區內墓地辦理清明墓地搶救演練；此次演練旨在強化消防人員面對墓區特殊地形之水源佈線與搶救效能，並藉此向社會大眾宣導掃墓防火之重要性，期盼共創平安無災的祭祀環境。

星星之火可以燎原，慎終追遠之際亦提高警覺並落實各項防火措施。圖：消防局提供

墓區多位於地形崎嶇、巷弄狹窄且消防水源相對缺乏之處，民眾祭祖時若因焚燒紙錢或清理雜草不慎引發火勢，在風勢助長下極易迅速蔓延，不僅威脅周遭生態，更可能波及鄰近民宅；此次演練模擬民眾掃墓時不慎引燃周邊枯枝落葉，消防單位獲報後迅速出動，並實施長距離水線佈署戰術，充分展現消防團隊面對複雜地形的機動性與實災搶救量能。

消防局指出，歷年墓地火警多數肇因於民眾以燃燒方式清除雜草，或未確實撲滅紙錢餘燼所致；提醒民眾祭祖時，應確實落實「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」及「不亂丟菸蒂」等防火守則；此外，市府近年亦積極推廣「紙錢集中燒」及「以功代金」等環保祭祀政策，呼籲民眾多加響應，以減少明火使用，降低火災風險

山峰分隊表示，再充足的救災量能也不及民眾防患於未然的防災意識，星星之火可以燎原，慎終追遠之際亦提高警覺並落實各項防火措施，避免因一時疏忽造成生命財產損失，共同守護清明期間的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：山峰消防分隊清明前夕演練墓地搶救 提醒民眾遵守4不原則