快訊

「品木宣言」宣布全台撤櫃！官方曝最後營業日：感謝一路支持

健身教練服用非法「增肌神藥」喪失性功能 還有人失去生育能力

聽新聞
0:00 / 0:00

山峰消防分隊清明前夕演練墓地搶救 提醒民眾遵守4不原則

桃園電子報／ 桃園電子報

S 825999369
山峰分隊於今日針對轄區內墓地辦理清明墓地搶救演練。圖：消防局提供

清明節將至，民眾陸續展開掃墓祭祖活動，為防範墓區火警引發大範圍火災，桃園市消防局山峰分隊於今(21)日針對轄區內墓地辦理清明墓地搶救演練；此次演練旨在強化消防人員面對墓區特殊地形之水源佈線與搶救效能，並藉此向社會大眾宣導掃墓防火之重要性，期盼共創平安無災的祭祀環境。

S 825999374
星星之火可以燎原，慎終追遠之際亦提高警覺並落實各項防火措施。圖：消防局提供

墓區多位於地形崎嶇、巷弄狹窄且消防水源相對缺乏之處，民眾祭祖時若因焚燒紙錢或清理雜草不慎引發火勢，在風勢助長下極易迅速蔓延，不僅威脅周遭生態，更可能波及鄰近民宅；此次演練模擬民眾掃墓時不慎引燃周邊枯枝落葉，消防單位獲報後迅速出動，並實施長距離水線佈署戰術，充分展現消防團隊面對複雜地形的機動性與實災搶救量能。

消防局指出，歷年墓地火警多數肇因於民眾以燃燒方式清除雜草，或未確實撲滅紙錢餘燼所致；提醒民眾祭祖時，應確實落實「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」及「不亂丟菸蒂」等防火守則；此外，市府近年亦積極推廣「紙錢集中燒」及「以功代金」等環保祭祀政策，呼籲民眾多加響應，以減少明火使用，降低火災風險

山峰分隊表示，再充足的救災量能也不及民眾防患於未然的防災意識，星星之火可以燎原，慎終追遠之際亦提高警覺並落實各項防火措施，避免因一時疏忽造成生命財產損失，共同守護清明期間的安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：山峰消防分隊清明前夕演練墓地搶救 提醒民眾遵守4不原則

消防人員

延伸閱讀

天乾物燥易起火 高雄3月已有73件山林火警

消防隊墓區防火 用大聲公宣導「四不一要」

清明掃墓看這裡 貢寮區3/28啟動分流與交管措施

掃墓祭阻防山火 新北消防六大隊「清明防火搶救演練」

相關新聞

1張圖看南北溫差大！颱風論壇：明起全台氣溫大幅上升 中午最有感

東北季風影響，今天南北天氣大不同；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天台灣位於南北風交會地帶，呈現「北涼、中暖、南稍熱」的型態，南來北往留意溫度差異。

影／醫揭姪女打AZ疫苗罹漸凍症？石崇良：國內外文獻報告無ALS副作用

精神科醫師王浩威發文提及姪女罹患漸凍症與接種AZ疫苗時間接近，引發關注，衛福部長石崇良今明確回應，不論是AZ或莫德納副作用，並無科學證據支持與漸凍症ALS有關，「國內外都沒有這樣的文獻」。

不是廚餘機！他曝1神招「處理剩食」 過來人點頭：完全沒臭味

一名網友提出將廚餘冰進冰箱來減少異味的處理方式，引發熱烈討論。不少網友認同此方法，有人選擇冷凍保存，表示能有效避免臭味問題。雖然許多人購買廚餘機，但也有反饋稱其對某些廚餘無法有效處理。

早睡白天仍疲憊！中醫師曝「春睏」患者增3成 這些方式助改善

40歲的小華近期發覺白天工作時常打呵欠、精神難以集中，即使晚上早睡，隔天仍感覺疲倦無力、昏昏沉沉。中醫師提醒，小華可能是受「春睏」影響，除了睡不飽以外，就算靠吃來維持體力也難奏效，建議日常生活中應適度食用有助健脾利濕的食材並注意腹部保暖，避免食用過多生冷食物，也可多慢走、伸展等較溫和的運動，可以幫助身體氣血循環。

清明連假國道收費分流1968App 道路資訊跟著走

高速公路局為提供民眾國道即時路況資訊服務，持續精進「高速公路1968」App，全面整合多元國道即時資訊，協助用路人於行前及行車途中即時掌握國道動態，提升行車安全與旅運品質，歡迎用路人多加下載利用及分享。

低碳追風！觀光署啟動2026全台自行車年度接力盛典

為推廣永續觀光並落實低碳生活，交通部觀光署21日於茂林國家風景區管理處新威遊客中心，啟動《出發吧！台灣騎時很美麗-2026自行車系列活動》。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。