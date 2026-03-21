石門水庫媽祖水上遶境 有效蓄水比去年同日少20%

石門水庫媽祖水上繞境祈福、愛護水資源活動今天一早7點在水庫登場，桃園市副市長蘇俊賓稱許媽祖水上繞境不但少見，同時具有高度的文化價值，尤其一直未間斷，相當不容易。

蘇俊賓說明，復興、大溪區和市府不只捍衛、守護與傳承百年繞境的活動，今天也請來文資委員了解媽祖水上繞境已經超越市定文化，這都是復興區百吉等地鄉親的努力成果，讓全國看見這裡早年雖然蓋了石門水庫，但依然保有和傳承有媽祖、開漳聖王、土地公繞境的信仰活動，也把原本陸上繞境擴大至水上繞境。

北水分署長謝明昌指出，石門水庫肩負北台灣民生及灌溉重任，水上遶境不僅是求神保佑，更具備飲水思源的教育意義。水庫今日蓄水量仍有1.2億噸，蓄水率約六成，有信心持續維持各類供水正常。但面對氣候變遷帶來的供水挑戰，也呼籲大家在參與祈福盛事，也能落實節水行動，讓信仰與環境永續共生。

北區水資源分署表示，繞境活動上午在阿姆坪生態園區先舉行迎神上船儀式，隨後由40艘遊艇組成的船隊將出發巡遊水庫湖面，再回阿姆坪祭祀會場祈福，現場也安排藝陣表演、官將臉譜彩繪及太子藝陣體驗。

北水分署說明，媽祖信仰在台灣深植人心，阿姆坪地區早在石門水庫興建前，已有農曆二月初三迎媽祖的傳統，1964年水庫完工後，原有陸上遶境隨著地形改變，轉化及規畫全台罕見的「水上祈福」。為提升民眾水資源保育意識及節水宣導，北水分署在活動現場還辦理水資源宣導，這項延續逾半世紀的傳統活動，去年已由桃園市政府將「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」正式登錄為市定民俗活動，更顯其獨特歴史文化價值。

桃園市渡船遊艇公會總幹事陳咪春表示，石門水庫媽祖繞境是台灣本島唯一的水上繞境祈福，上午水上繞境多艘船恭迎媽祖和開漳聖王、土地公登船，隨後從水庫碼頭出發遊湖繞境，航隊靠薑母島（枕頭山）迎神上岸，一路上祈福風調雨順日。蘇俊濱、水利署北區水資源分署謝明昌、渡船遊艇公會理事長張德傑、爐主張文田、副爐主簡財安、大大數位基金會董事長戴永輝與三位文資委員和多位地方鄉親、遊客都參加水上繞境祈福，場面盛大

桃園副市長蘇俊賓說明媽祖石門水庫水上繞境的宗教、文化意義。圖／渡船遊艇公會總幹事陳咪春提供

水利署分署長謝明昌（右起）蘇俊賓、大大數位基金董事長戴永輝為繞境揭開序幕。圖／渡船遊艇公會總幹事陳咪春提供

石門水庫媽祖繞境祈福，多艘遊艇渡船在碼頭迎媽祖上傳。圖／渡船遊艇公會總幹事陳咪春提供

信眾放煙火鞭炮迎媽祖水上繞境。圖／北區水資源分署提供