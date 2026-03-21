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健保點值回升至0.977 石崇良：推動健保、深耕計畫重塑醫療分級

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛福部長石崇良（中）今天出席高雄榮總健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影
衛福部長石崇良（中）今天出席高雄榮總健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影

衛福部石崇良今天強調健保點值已回升至0.977，接近1元水準，將以健保、深耕計畫雙引擎，推動台灣醫療體系轉型，包括擴大居家醫療、居家急性照護與社區服務，由基層承接輕症與慢性照護，醫學中心專注急重症，重塑分級分工醫療體系。

石崇良上午出席高雄榮總醫院健康台灣深耕計畫期中成果展，他表示，去年健保總額達9286億元，今年進一步提升至9883億元，逼近兆元規模；依申報點數與支出推算，全年平均點值達0.977，他笑說「在其他區域講到這數字都有掌聲，但高屏區長期點值維持在0.98以上、接近0.99，大家自我管理很好」，立即引來一片掌聲，現場笑聲不斷。

相較過去點值曾低於0.9，這次回升被視為健保體質改善的重要指標，也代表給付逐步貼近醫療成本。

石崇良進一步說，今年健保總額將再增加近600億元，將用於調整給付結構，包括4月起提高居家醫療訪視費，針對兒童及重症兒童再加碼，同時擴大居家急性照護HAAH、門診抗生素治療OPAT及安寧照護品質提升方案，建構符合高齡社會需求的照護體系，推動醫療服務去中心化。

石崇良提到，深耕計畫核心在補足健保制度「全國一致」難以涵蓋的區域差異與個別需求，透過彈性機制發展在地特色醫療模式，包括強化區域合作與聯防機制，串聯醫學中心、區域醫院、地區醫院與基層診所，建立分級分工明確的醫療網絡。

此外透過改善醫療職場環境，提升醫事人員工作條件與留才誘因，鼓勵各區依在地需求發展具特色的服務模式，例如整合基層診所擴大開診量能、建立日夜分時分流機制，以及推動輕症分流至基層與社區端，降低大型醫院負擔。

石崇良也以今年農曆春節為例指出，透過區域聯防與基層院所加強開診，成功分散急診壓力，除夕至初五期間，全台門急診量達102萬人次，較往年增加，但急診量反而下降約3成，區域整合與分級醫療已發揮效果。

他強調，台灣邁入超高齡社會、少子化探底及國際局勢動盪衝擊醫療成本，健全醫療體系是國家與社會穩定的根本，將透過健保改革與醫療深耕計畫雙引擎推動轉型，強化整體醫療韌性。

衛福部長石崇良（左）參觀高雄榮總健康台灣深耕計畫期中展成果發表。記者郭韋綺／攝影
衛福部長石崇良（左）參觀高雄榮總健康台灣深耕計畫期中展成果發表。記者郭韋綺／攝影

高雄榮總醫院今天舉行健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院今天舉行健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影

衛福部長石崇良（左）參觀高雄榮總健康台灣深耕計畫期中展成果發表。記者郭韋綺／攝影
衛福部長石崇良（左）參觀高雄榮總健康台灣深耕計畫期中展成果發表。記者郭韋綺／攝影

高雄榮總醫院今天舉行健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院今天舉行健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影

超高齡社會 健保總額 醫學中心 石崇良 衛福部

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