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2026新北兒童月 參加親子館活動抽萬元禮券及飯店住宿券

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
2026新北兒童月-動玩童趣會系列活動，今日首波活動在市府熱鬧舉辦。圖／新北社會局提供
2026新北兒童月-動玩童趣會系列活動，今日首波活動在市府熱鬧舉辦。圖／新北社會局提供

為提倡嬰幼兒運動體能與健康遊戲發展，新北市府結合130家公托中心及63處公托親子館，辦理2026新北兒童月-動玩童趣會系列活動，今日首波活動在市府熱鬧登場，副市長朱惕之帶領300多位家長及幼兒跳大會操，還有熊果球滾下五彩繽紛的滑溜布，為今年兒童月活動揭開序幕。

新北社會局表示，從 4月1日起至4月30日，只要民眾參與新北市各親子館主題活動，每場次可累積一點，集滿5點就可參加抽獎活動。最大獎有1萬元禮禮券及飯店住宿券等獎品。

朱惕之表示，4月是新北市的歡樂兒童月，全市親子館都有舉辦闖關活動，歡迎0至99歲民眾到各親子館參加，不僅可增加親子關係，還能抽大獎，包括禮券、飯店住宿券等，獎項內容極為豐富，而且藉由遊戲式的主題活動，以及親子自由探索時光，讓幼兒身心得到健康發展。

社會局長李美珍表示，集點活動將於4月1日至30日於各親子館全面展開，活動期間，只要帶學齡前幼兒參加各親子館舉辦的各式主題活動，如幼兒體能、藝術創作、音樂律動、故事繪本、積木…等，每場次可累積1點，集滿5點即可參加5月份線上抽獎活動。

獎項內容除禮券、住宿券外，還有滑步車、旋風烤箱、木製家家酒廚房玩具及兒童電動牙刷等，相關活動，可透過新北育兒資訊網查詢

2026新北兒童月-動玩童趣會系列活動，今日首波活動在市府熱鬧舉辦。圖／新北社會局提供
2026新北兒童月-動玩童趣會系列活動，今日首波活動在市府熱鬧舉辦。圖／新北社會局提供

2026新北兒童月-動玩童趣會系列活動，今日首波活動在市府熱鬧舉辦。圖／新北社會局提供
2026新北兒童月-動玩童趣會系列活動，今日首波活動在市府熱鬧舉辦。圖／新北社會局提供

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