擴大全人整合照護 健保署再投入2.5億元擴展到花東5鄉鎮

衛福部中央健康保險署在花蓮縣秀林鄉試辦「全人整合照護執行方案」邁入第4年，以預防健保出發，降低重大疾病發生率。今年再投入2.5億元，擴大到花、東5鄉鎮，健保署副署長張禹斌說，希望以花蓮為示範區，制度建立好後，擴展到西部。

中央健康保險署東區業務組今天在花蓮中正體育館舉辦健康篩檢暨宣導活動，提供血壓、血糖、BMI及五癌篩檢，還有骨質疏鬆檢測、HRV心臟檢測、B、C型肝炎篩檢等項目，吸引不少民眾到場，透過各項篩檢，掌握自身健康狀況，提升預保健的意識。

健保署副署長張禹斌說，全民健保邁入第31年，當年開辦的初衷就是希望民眾少生病，生病的時候不用擔心，有地方去看病。31周年活動是鼓勵民眾多做健康檢查和篩檢，早期發現就可以早期治療。

張禹斌說，健保署在秀林鄉試辦全人整合照護執行方案已經4年，今年再投入2.5億元給花東，擴大到5個鄉鎮執行。其中花蓮有萬榮、卓溪及豐濱，台東則是海端及綠島。以往民眾會覺得花東是醫療資源最後進入的地區，全人照護希望改變模式，先在花東建置好一套制度，未來以花蓮為示範起點，再擴展到西部。

健保署東區業務組表示，「全人照護」從醫療給付保障延伸至預防保健與健康促進，強化早期篩檢與整合照護。尤其花蓮幅員遼闊，更需要主動走入社區，把健康服務送到民眾身邊，未來將持續推動更多社區型的健康服務。