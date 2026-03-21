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台灣燈會吸引1360萬人次 觀光署：中央投入逾2.2億元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台灣燈會吸引1360萬人次，觀光署今天公布中央共投入逾2.2億元。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會吸引1360萬人次，觀光署今天公布中央共投入逾2.2億元。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會圓滿落幕，交通部觀光署今天補充說明整體經費投入，中央除補助地方政府部分經費，另也直接投入主展區及相關標案經費達2億2590萬餘元，並結合民間贊助2997萬元，以及交通疏運經費2100萬元，從策展、建置到交通系統多面向支撐燈會運作。

觀光署表示，今年燈會吸引約1360萬人次參觀，預估帶動316億元觀光產值，涵蓋住宿、餐飲、交通及伴手禮等消費。燈會期間，嘉義縣朴子與太保地區假日住房率達95%至100%，嘉義市亦突破9成，地方商圈營業額成長約3成，顯示大型節慶活動對地方經濟具有顯著帶動效果。

觀光署指出，台灣燈會自1990年創辦以來，已發展為結合文化展演、城市行銷與觀光產業的國家級品牌平台，由中央與地方分工合作推動；中央主要負責品牌策略、主燈與主燈區規劃、國際行銷與整體策展方向，地方政府則負責場地整備、交通疏運及遊客服務等執行工作。

觀光署強調，中央投入2499萬元協助辦理花燈競賽研習、大型群聚活動安全應變、指標系統建置等項目，投入品牌經營、策展執行與系統整合等面向，並非僅以補助金額即可完整呈現其角色與實質投入；嘉義縣政府另獲中央各部會支持約8699萬元，亦納入整體中央資源投入。

觀光署指出，台灣燈會不僅為節慶活動，更是推動節慶經濟的重要平台，針對主燈「光沐－世界的阿里山」後續規畫，主燈由中央負責設計與製作，閉幕後典藏與管理由主辦縣市負責，中央已在規畫階段納入維護及再利用評估機制，未來將與地方持續討論，兼顧藝術價值與永續利用。

台灣燈會吸引1360萬人次，觀光署今天公布中央共投入逾2.2億元。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會吸引1360萬人次，觀光署今天公布中央共投入逾2.2億元。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會吸引1360萬人次，觀光署今天公布中央共投入逾2.2億元。圖／嘉義縣政府提供
台灣燈會吸引1360萬人次，觀光署今天公布中央共投入逾2.2億元。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會 策展 地方政府 觀光署

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