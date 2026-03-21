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搶救澎湖觀光 立委促觀光署推離島自由行補助2500元
國旅市場面臨萎縮，加上鄰國觀光強力競爭，澎湖觀光產業面臨嚴峻挑戰，立委楊曜前天召集觀光署研商，強力要求針對平日國旅補助研擬離島特殊方案，並提出企業團體成團門檻降至10人、自由行住宿2晚最高補貼2500元等2大具體訴求，盼藉此提升國人赴離島旅遊的意願。
楊曜指出，澎湖觀光目前面臨內憂外患，不僅受國內旅遊市場萎縮影響，更必須承受來自日本、泰國、菲律賓等鄰國離島旅遊的強力挑戰。
他舉例，目前單日有將近15班航班往返台灣與沖繩，每周也有4班飛航石垣島及宮古島，此現象已嚴重削弱國人前往台灣各離島旅遊的意願。
楊曜進一步說明，現行許多政策如遊樂園留宿方案、TPASS交通優惠補助等，離島地區皆無法適用，他擔憂，若國旅補助未能給予澎湖等離島更優惠的配套措施，恐將對離島觀光產生嚴重的排擠效應。
為此，楊曜向觀光署提出2項「離島特別方案」具體要求，第一是放寬企業團遊門檻，針對企業團體離島旅遊補助，將成團門檻降低至10人。第二為加碼自由行住宿補貼，建議自由行旅客第一晚補助1000元、第二晚提高至1500元。
楊曜強調，面對澎湖觀光的困境，將盡全力為產業爭取資源，目前正靜待觀光署針對此特殊方案給予回覆。
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