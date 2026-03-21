不是廚餘機！他曝1神招「處理剩食」 過來人點頭：完全沒臭味

廚餘最怕的就是飄出臭味，近日一名網友好奇，是否有人會把廚餘先冰進冰箱，等垃圾車來再丟？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，日常煮飯難免會產生廚餘，但氣味問題總讓人困擾，想知道大家都是怎麼處理廚餘？她也分享，有聽過先把廚餘冰進冰箱，等到要丟垃圾時再拿出來，據說能有效減少異味。

貼文一出後，不少網友都認同，紛紛表示「會！這樣不會長小蚊子也不會有異味」、「我婆婆會，第一次看到蠻驚訝的，後來想一想好像又蠻有道理的」、「我有固定一個大保鮮盒裝廚餘，放冰箱冷藏，倒垃圾就拿去倒」、「夏天一定要冰！不然馬上就生蟲了」、「會，但是要馬上冰，可別放臭才冰」、「會耶，趁新鮮趕快冰起來」。

此外，也有不少網友會直接把廚餘冰冷凍庫，回應「只能放冷凍，冷藏會充滿驚喜」、「我欸！放冷凍這樣才不會臭」、「直接冷凍，再拿去丟，不會臭」、「我會耶，跟食物有關係的垃圾都是直接冰冷凍，我的垃圾桶絕對不會出現跟食物相關的」、「我放塑膠袋裡，再用塑膠盒固定，然後放冷凍庫」。

事實上，因政府的宣傳和補助政策，有不少人購買了廚餘機，免去每天都要倒廚餘的麻煩。udn科技玩家曾報導，一名網友好奇廚餘機是否好用？想詢問大家的使用體驗。

對此，不少網友大讚「買了只會後悔，後悔沒早買」、「超好用，廚餘機跟洗碗機真的不可能後悔」。但也有部分網友點出缺點，是不太能處理澱粉類和有湯湯水水的廚餘，回應「我家會有剩飯、麻辣火鍋（油）幾乎不能處理，湯汁太多的菜，都要處理過後才能倒進去」。