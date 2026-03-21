快訊

川普計畫奪取伊朗440公斤濃縮鈾！美媒曝可能作戰、IAEA署長示警1事

誇張！高雄情侶躺路中央日光浴 網酸：住不起旅館換柏油床墊

地磁擾動明顯增強影響15小時！氣象署示警「最大規模達中度磁暴」 導航無線電恐中斷

聽新聞
0:00 / 0:00

早睡白天仍疲憊！中醫師曝「春睏」患者增3成 這些方式助改善

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
春天到了每天昏昏沉沉總是感覺睡不好，但是其實可能是因為吃不正確，導致春睏。圖／馬偕醫院提供
春天到了每天昏昏沉沉總是感覺睡不好，但是其實可能是因為吃不正確，導致春睏。圖／馬偕醫院提供

40歲的小華近期發覺白天工作時常打呵欠、精神難以集中，即使晚上早睡，隔天仍感覺疲倦無力、昏昏沉沉。中醫師提醒，小華可能是受「春睏」影響，除了睡不飽以外，就算靠吃來維持體力也難奏效，建議日常生活中應適度食用有助健脾利濕的食材並注意腹部保暖，避免食用過多生冷食物，也可多慢走、伸展等較溫和的運動，可以幫助身體氣血循環。

小華近期好像怎麼睡都睡不夠，擔心工作出錯丟飯碗，只能靠多吃增加體力。馬偕紀念醫院中醫部婦科主任瞿瑞瑩指出，春季出現嗜睡與倦怠的情況其實相當普遍，加上逢農曆過年休假天數多，回歸正常作息後，常有人覺得 「怎麼睡都睡不飽？」尤其春節後主訴「疲倦、睡不好」的患者在門診中增加約3成。

瞿瑞瑩表示，這類症狀主要與季節交替、氣候變化以及人體生理調節變化有關，有時並非單純的收假症候群或睡眠不足，以中醫的觀點而言，春天氣候轉暖且濕氣增加，人體容易受到「濕邪」影響，此時容易出現疲倦、嗜睡、精神不濟等俗稱「春睏」的情況，可能與患者體內濕氣增加有關，若未查明原因，光靠吃期待強身健體是不能解決問題的，而且「吃錯了情況反而更糟。」

瞿瑞瑩說，若體質偏濕、體脂較高，或長期偏好大魚大肉、精緻澱粉、甜食及奶製品者，脾胃功能會逐漸下降，脾氣一旦虛弱，體內水濕代謝不良，濕氣便容易滯留在體內形成身體沉重、疲倦乏力，嚴重者甚至會出現頭重、腹脹、食慾不振或排便黏滯等情況，此類型患者建議採取以「疏肝理氣、健脾祛濕」的養生原則。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，現代人生活忙碌，飲食型態偏向精緻化與高油高糖，長期下來容易影響身體代謝與健康狀態，透過中西醫整合治療方式，可以為民眾打造全方位的醫療照護，也能從日常飲食予以改善。

為避免「春睏」導致的乏力感，瞿瑞瑩建議，日常生活中應適度食用有助健脾利濕的食材，例如常見的四神湯中的蓮子、芡實、山藥、茯苓等具有健脾益氣、幫助水分代謝的作用。脾胃虛寒體質者，平日應注意腹部保暖，避免食用過多生冷食物；此外，鼓勵慢走、伸展等較溫和的運動，可以幫助身體氣血循環，促進脾胃運化功能，減少體內濕氣累積，改善春季常見的疲倦與沉重感，若無法透過生活作息及適度運動改善時，則建議尋求專業醫師評估與調理。

患者

延伸閱讀

焦慮 失眠影響記憶力 及時治療 穩定身心變化

相關新聞

地磁擾動明顯增強影響15小時！最大規模達中度磁暴 導航無線電恐中斷

氣象署太空天氣作業辦公室今在網站發布地磁擾動事件，示警中度磁暴訊息，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

南韓旅客來台夯！去年破百萬人次 偏好旅遊型態曝光

去年韓國市場入境台灣人次表現亮眼，因應韓國旅客偏好短天數、高效率的城市旅遊型態，台北市觀光傳播局以「挑戰48小時」體驗精彩台北為主題，推薦以捷運、公車與貓空纜車等多元運具，串聯特色景點與場館，讓韓國旅客在短時間內深度體驗城市風景及精采觀光資源。

影／醫揭姪女打AZ疫苗罹漸凍症？石崇良：國內外文獻報告無ALS副作用

精神科醫師王浩威發文提及姪女罹患漸凍症與接種AZ疫苗時間接近，引發關注，衛福部長石崇良今明確回應，不論是AZ或莫德納副作用，並無科學證據支持與漸凍症ALS有關，「國內外都沒有這樣的文獻」。

北港朝天宮媽祖駐轎北車大廳 鑾轎架高1.5公尺背後原因有洋蔥

3月21日為世界唐氏症日，唐氏症基金會連續多年在台北車站大廳舉辦特展，今年請來北港朝天宮媽祖駐轎台北車站，盼更多民眾關注唐氏症族群與社會共融議題。北港媽祖昨抵達台北，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、唐氏症基金會董事長林正俠迎接媽祖，並將駐轎架高至1.5公尺，讓乘電動輪椅、高背輪椅的身障者，稍微低頭就能「鑽轎底」，盼藉此落實「共融理念」。

早睡白天仍疲憊！中醫師曝「春睏」患者增3成 這些方式助改善

40歲的小華近期發覺白天工作時常打呵欠、精神難以集中，即使晚上早睡，隔天仍感覺疲倦無力、昏昏沉沉。中醫師提醒，小華可能是受「春睏」影響，除了睡不飽以外，就算靠吃來維持體力也難奏效，建議日常生活中應適度食用有助健脾利濕的食材並注意腹部保暖，避免食用過多生冷食物，也可多慢走、伸展等較溫和的運動，可以幫助身體氣血循環。

炸排骨比滷排骨更健康？博士揭熱量真相 一票人驚呆

基因營養醫學博士岳德政指出，從營養角度來看，便當應選炸排骨而非滷排骨，因為滷排骨經過油炸，油脂和熱量更高。網友對此訊息反應熱烈，並談論選擇食物的常見誤區。營養師高敏敏建議，避免高鈉滷汁，選擇蔬菜和去皮炸物更健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。