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影／醫揭姪女打AZ疫苗罹漸凍症？石崇良：國內外文獻報告無ALS副作用

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛福部長石崇良（左四）出席高雄榮總醫院健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影
衛福部長石崇良（左四）出席高雄榮總醫院健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影

精神科醫師王浩威發文提及姪女罹患漸凍症與接種AZ疫苗時間接近，引發關注，衛福部長石崇良今明確回應，不論是AZ或莫德納副作用，並無科學證據支持與漸凍症ALS有關，「國內外都沒有這樣的文獻」。

王浩威在臉書發文表示，37歲姪女王澧綾於3月12日辭世，生前於2021年7月、11月接種兩劑AZ疫苗後，同年底陸續出現肌肉不自主顫動、行動遲緩等症狀，經多家醫院神經內科確診為漸凍症，他指姪女發病時僅32歲，低於一般好發年齡40至70歲、平均55歲，質疑可能存在其他致病因素。

針對AZ疫苗是否與漸凍症發病相關，石崇良重申「國內外都沒有這樣的文獻」，到目前為止，過去不論是AZ或莫德納的副作用，還沒有呈現出跟ALS有關的報告，民眾有疑慮均可循藥害或疫苗救濟機制申請。

對此，疾管署副署長林明誠說明，自新冠疫苗大規模施打以來，世界衛生組織、歐洲藥品管理局與美國疾病管制與預防中心等均建立嚴密監測系統，目前已確認的AZ疫苗罕見嚴重不良反應，主要為血栓併血小板低下症候群（VITT）與格林－巴利症候群（GBS），未發現與漸凍症發生率增加相關，也未列為疫苗副作用。

林明誠指出，依現有證據判斷，接種疫苗後出現漸凍症，較可能屬「時間上的巧合」，尚無法建立因果關係；此外，衛福部預防接種受害救濟審議小組目前亦未接獲該案申請。

疾管署補充，國內已於2022年9月停止提供AZ疫苗，現行公費新冠疫苗以莫德納與Novavax為主，整體而言，官方立場仍指向現有科學證據不足以支持疫苗與漸凍症之間的直接關聯。

衛福部長石崇良（右）參加高雄榮總醫院健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影
衛福部長石崇良（右）參加高雄榮總醫院健康台灣深耕計畫期中成果展。記者郭韋綺／攝影

漸凍人 AZ疫苗 石崇良 疾管署 新冠疫苗

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