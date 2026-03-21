南韓旅客來台夯！去年破百萬人次 偏好旅遊型態曝光

去年韓國市場入境台灣人次表現亮眼，因應韓國旅客偏好短天數、高效率的城市旅遊型態，台北市觀光傳播局以「挑戰48小時」體驗精彩台北為主題，推薦以捷運、公車與貓空纜車等多元運具，串聯特色景點與場館，讓韓國旅客在短時間內深度體驗城市風景及精采觀光資源。

依據交通部觀光署2025年來台旅客統計資料，韓國以101萬6520人次穩居台灣入境市場前3大。台北市觀傳局日前請韓國旅行社業者來台進行3天2夜深度踩線，並舉辦台北觀光推介會，涵蓋團體旅遊、會展與獎勵旅遊、郵輪、自由行及客製行程的20家旅行社來台踩線，實際體驗48小時城市行程。

觀傳局指出，這次踩線行程聚焦韓國年輕族群關注的音樂、文化與藝文空間，透過參訪北流、台北大巨蛋、松山文創園區等地，了解大型展演場館規畫與動線，評估團體及獎勵旅遊包裝的可能。

觀傳局表示，行程融入自然療癒與感性慢時光元素，包括安排搭乘貓空纜車、茶園品茗及華山文創園區文藝漫遊，體驗從市區30分鐘即到山林的獨特魅力，夜晚則在信義商圈欣賞夜間繁榮風貌。

北市旅行業者表示，這次行程與以往不同，更多元的旅遊接待模式也更符合韓國旅客在疫情後的旅遊需求，踩線行程緊湊卻層次分明的安排，具體詮釋48小時也能深度探索城市。

觀傳局指出，這次觀光推介會有超過30家的台北業者參加，涵蓋場館景點、溫泉資源、文創品牌與星級飯店等；韓方業者說，推介會現場吃到好吃的車輪餅，還有貓空現泡茶，印象深刻，深度旅遊與體驗是新的旅遊趨勢，參加的台北觀光業者很多元，有景點也有伴手禮，對包裝旅遊產品很有幫助。

觀傳局表示，韓國市場對主題型活動與都會短程旅行需求持續成長，台北兼具場館能量、交通便利與多元文化內容，具備高度發展潛力與吸引力。未來將持續深化「挑戰48小時」的品牌策略，透過交通整合與主題體驗，讓更多韓國旅客在有限時間探索台北，穩固台北於亞洲觀光版圖中的重要地位。

台北市觀傳局日前請韓國旅行社業者來台進行3天2夜深度踩線，並舉辦台北觀光推介會，現場有赤峰街人氣現烤紅豆餅與拓印體驗，讓韓國業者感受台北特色。圖／北市觀傳局提供