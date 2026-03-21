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地磁擾動明顯增強影響15小時！氣象署示警「最大規模達中度磁暴」 導航無線電恐中斷

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地磁擾動明顯增強影響15小時！最大規模達中度磁暴 導航無線電恐中斷

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中央氣象署太空天氣作業辦公室今在網站發布地磁擾動事件，示警中度磁暴訊息。圖／取自太空天氣作業辦公室網站
中央氣象署太空天氣作業辦公室今在網站發布地磁擾動事件，示警中度磁暴訊息。圖／取自太空天氣作業辦公室網站

氣象署太空天氣作業辦公室今在網站發布地磁擾動事件，示警中度磁暴訊息，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷。

氣象署表示，受到太陽表面活躍區（AR4392）於3月18日發生M2.3級太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），於3月21日通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

氣象署指出，預估影響包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

此外，電力系統部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

中央氣象署太空天氣作業辦公室今在網站發布地磁擾動事件，示警中度磁暴訊息。圖／取自太空天氣作業辦公室網站
中央氣象署太空天氣作業辦公室今在網站發布地磁擾動事件，示警中度磁暴訊息。圖／取自太空天氣作業辦公室網站

磁暴 地磁擾動 衛星導航 氣象署

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