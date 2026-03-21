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炸排骨比滷排骨更健康？博士揭熱量真相 一票人驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
多數人常覺得「滷」的主食比「炸」的更健康，事實卻並非如此。示意圖／AI生成
多數人常覺得「滷」的主食比「炸」的更健康，事實卻並非如此。示意圖／AI生成

不少上班族習慣吃便當來節省時間，但你的主食會選「炸」的還是「滷」的呢？對此，專家指出，多數人常覺得「滷」的較健康，事實卻並非如此。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

基因營養醫學博士岳德政在社群平台「Threads」表示，若從營養角度來看，便當其實應該選「炸排骨」，而不是滷排骨。因為滷排骨在製作過程中，其實已經先經過油炸處理，之後再進行滷製，因此油脂含量並不低，甚至整體熱量可能比單純的炸排骨還要高。

岳德政補充，若是雞腿情況則相反，滷雞腿的熱量通常會低於炸雞腿，提醒民眾在選擇時可以多加留意。

貼文一出後，不少網友都驚呼「這真的是盲點！」、「我以為你要說炸的可以，但要把皮剝掉」、「什麼！我以為滷的比較健康」、「原來是這樣啊！我可以放心吃炸排骨了」、「便當店滷排骨真是恐怖」、「哇！現在才知道，每回都自以為是的選滷排骨，明天開始要改炸排骨了」。

營養師高敏敏曾在臉書指出，吃便當若想更無負擔，關鍵在於避開滷汁、炸皮與勾芡。她提醒，淋在飯上的滷汁含鈉量極高，且容易讓人過度攝取澱粉，建議盡量保持白飯乾淨；若主食為炸物，去皮吃不僅能大幅減少油脂負擔，也能品嚐到食材本身醃製後的鹹香。此外，配菜應多選蔬菜以補充纖維，但務必避開勾芡類型的料理，才能真正吃得健康又順暢。

排骨 便當 高敏敏 營養 上班族 Threads

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基因營養醫學博士岳德政指出，從營養角度來看，便當應選炸排骨而非滷排骨，因為滷排骨經過油炸，油脂和熱量更高。網友對此訊息反應熱烈，並談論選擇食物的常見誤區。營養師高敏敏建議，避免高鈉滷汁，選擇蔬菜和去皮炸物更健康。

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