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瘦瘦針亂象⋯食藥署本月啟動專案稽查 擬修藥事法訂網路平台管理責任

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫療人員或民眾懷疑因為使用藥品導致不良反應發生時， 應立即通報衛福部「全國藥物不良反應通報系統」。 圖／食藥署提供
醫療人員或民眾懷疑因為使用藥品導致不良反應發生時， 應立即通報衛福部「全國藥物不良反應通報系統」。 圖／食藥署提供

瘦瘦針亂象頻傳，衛福部食藥署去年查獲26件違規販售案件，共裁處70萬元，且自民國112年1月1日至今年3月19日間，累計不良反應件數達35件。食藥署本月二度發文醫藥界，要求依「藥事法」、「醫療法」規定販售瘦瘦針，並呼籲加強不良反應通報，該署藥品組簡任技正劉佳萍指出，已自去年10月起要求藥商申報藥品流向，並研擬修正「藥事法」，針對網路平台販售藥品加強管理。

食藥署113年共查核487家醫療院所及藥局，揪出違規販售案件85件，合計開罰260萬元；114年查核353家醫療院所及藥局，揪出違規件數26件，累計裁處70萬元。劉佳萍指出，該署本月3日發文地方衛生局啟動「加強管理GLP-1 agonist注射劑藥品（即瘦瘦針）之流向及使用稽查專案」，並重申相關藥品應依藥事法及醫療法相關規定使用，以免觸法。

劉佳萍說，自112年1月1日至115年3月19日間，全國藥物不良反應通報系統共計接獲35件疑似使用GLP-1受體促效劑類藥品於減重之不良反應通報案件，食藥署本月13日發文要求藥商及醫療院所加強安全監測與通報，未來將簡化通報流程並推動通報電子化，同時加強高風險藥品監測，並強化用藥安全宣導，民眾如出現疑似不良反應時，應立即就醫並通報。

除啟動專案稽查，食藥署也針對網路違法販售瘦瘦針情況，建立下架機制，劉佳萍指出，該署與臉書母公司Meta合作下架違規貼文，並與台灣網路資訊中心TWNICＰ建立機制屏蔽違法網站，與藥師公會合作強化網路查緝力道，食藥署另規畫針對瘦瘦針啟動上市後安全性研究及風險管理計畫，並要求藥商及醫療院所加強監測、加強通報。

劉佳萍說，食藥署加強藥商責任，去年8月已將GLP-1類藥品納入溯源追蹤，自去年10月起要求藥商申報藥品銷售情形，以掌握藥品流向，台灣禮來公司等個別藥商，也主動針對網路違法販售提出刑事告發，為杜絕網路平台違規販售情形，食藥署正凝聚共識，將修正「藥事法」，針對網路平台販售藥品加強管理，明訂相關規範及責任機制，從制度面加強管理強度。

食藥署提醒，健康的體重管理關鍵在於「均衡飲食」與「規律運動」，如果有用藥需求，務必透過合法醫療管道諮詢專業醫師，以確保用藥安全。圖／食藥署提供
食藥署提醒，健康的體重管理關鍵在於「均衡飲食」與「規律運動」，如果有用藥需求，務必透過合法醫療管道諮詢專業醫師，以確保用藥安全。圖／食藥署提供

食藥署 藥品 瘦瘦針

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