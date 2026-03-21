北港朝天宮媽祖駐轎北車大廳 鑾轎架高1.5公尺背後原因有洋蔥

3月21日為世界唐氏症日，唐氏症基金會連續多年在台北車站大廳舉辦特展，今年請來北港朝天宮媽祖駐轎台北車站，盼更多民眾關注唐氏症族群與社會共融議題。北港媽祖昨抵達台北，北港朝天宮董事長蔡咏鍀、唐氏症基金會董事長林正俠迎接媽祖，並將駐轎架高至1.5公尺，讓乘電動輪椅、高背輪椅的身障者，稍微低頭就能「鑽轎底」，盼藉此落實「共融理念」。

林林正俠表示，媽祖遶境向來吸引無數信徒熱情參與，但對於行動不便的身心障礙孩子而言，親身參與並不容易，這次與北港朝天宮合作，安排北港媽祖駐駕台北車站，期望讓更多唐氏症與身心障礙族群，能近距離感受媽祖的慈愛與庇佑，北港朝天宮為台灣重要信仰與文化中心，以安定人心力量陪伴無數家庭度過人生重要時刻，其精神與基金會倡議的「共融」理念相呼應。

北港朝天宮曾於2024年參訪唐氏症基金會，並舉行「心靈遶境」活動，首次前往北部身障社福單位，對基金會長年服務身障族群、推動社會共融表達支持。蔡咏鍀表示，北港媽祖一直以母親的形象守護與陪伴眾生，希望透過此次跨界合作，將媽祖的庇佑與祝福傳遞給每一位需要的孩子，也讓社會大眾更加關注並理解唐氏症者。

唐氏症基金會將於3月21日至3月29日在台北車站大廳舉辦「321 因為有你・我們一起」特展，展覽期間除展示基金會長年推動的共融成果，也開放民眾參拜與鑽轎底，透過宗教文化與公益倡議的結合，讓共融理念走入日常生活場域。林正俠說，本次設展主題象徵彼此同在、互相靠近，盼民眾借展覽重新思考，多元樣貌社會中如何選擇共融，讓更多人理解並接納唐寶寶。

左起北港朝天宮董事長蔡咏鍀（左起）、台北車站站長何彬豪、唐氏症基金會董事長林正俠、台北市社會局長姚淑文、台北車站站務長謝芳育拜媽祖進行安座儀式。 圖／唐氏症基金會提供

北港朝天宮媽祖於3月20日至3月29日，為世界唐氏症日特展駐駕台北車站。圖／唐氏症基金會提供