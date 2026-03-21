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今明天氣大不同！濕涼驟轉晴熱 有機會飆逾30度高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天東北季風強度明顯減弱，西半部多雲到晴天氣。北部、東北部白天高溫會回升到24至27度，花東地區也會上升到26至28度，中南部地區普遍有28至30度或以上的高溫機會。本報資料照片
明天東北季風強度明顯減弱，西半部多雲到晴天氣。北部、東北部白天高溫會回升到24至27度，花東地區也會上升到26至28度，中南部地區普遍有28至30度或以上的高溫機會。本報資料照片

受到微弱鋒面停留在台灣東北方海面以及東北季風的影響，昨天到今天大台北、東半部地區都有局部降雨出現，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨之前北部山區也有局部零星降雨，整體雨勢不大，降雨範圍也比較局部。東北季風帶來較涼的空氣，部分地區雲量較少的輻射冷卻作用，今天清晨各地空曠地區普遍14至16度低溫。

吳聖宇表示，今天微弱鋒面仍持續停留在台灣東北方海面，台灣附近底層的東北季風也持續影響，因此天氣型態跟昨天類似，迎風面的大台北、東半部地區有局部短暫陣雨機會，北部的桃竹苗一帶雲量較多，台中以南的中南部地區為晴到多雲的天氣。

東北季風仍持續為台南以北到北部沿海、東北角一帶海域帶來較強風力，有局部強陣風出現機會。吳聖宇表示，東北季風也持續帶來較涼的空氣，北部、東北部白天高溫21至23度，花東地區高溫有25至27度，中部高溫26至28度，南部則是有機會來到28至30度或以上，南北之間的溫度差異較為明顯。夜晚到明天清晨各地空曠地區14至16度低溫，日夜溫差變化較大。

吳聖宇表示，明天東北季風強度明顯減弱，風向逐漸轉變為高壓迴流的偏東到東南風，東半部仍有零星局部降雨的機會，實際降雨應該不多，西半部多雲到晴天氣。夜晚到下周一清晨西半部局部地區可能有低雲或霧發生。東北季風減弱、風向轉變之後，北部、東北部白天高溫會回升到24至27度，花東地區也會上升到26至28度，中南部地區普遍有28至30度或以上的高溫機會，夜晚到下周一清晨各地空曠地區14至16度低溫，日夜溫差仍然比較明顯。

他說，下周一、下周二台灣附近大致維持高壓迴流帶來的東南到偏南風，微弱鋒面在台灣北部海面到東海南部一帶停留，東半部仍有零星局部降雨機會，北部有時雲量較多，中南部維持晴到多雲天氣，西半部及外島地區夜晚清晨有局部霧或低雲出現。北部、東半部白天高溫26至28度，中南部地區持續有28至30度或以上的高溫，夜晚清晨在局部空曠地區仍要注意16度或以下低溫出現的機會，各地日夜溫差仍較明顯。

下周三、下周四微弱東北季風南下，吳聖宇表示，鋒面又會南下到北台灣、台灣東北部海面一帶，北部、東半部雲量增多，有局部短暫陣雨機會，中南部不受影響，維持多雲到晴的天氣型態。東北季風偏弱，因此溫度變化有限，北部、東北部高溫略降至24至27度，花東地區高溫維持在26至28度，中南部也持續有28至30度或以上，夜晚清晨在局部空曠地區仍可能有16度或以下低溫出現的機會，日夜溫差仍然明顯。

下周五白天東北季風減弱，他說，台灣附近短暫轉為偏東到東南風，鋒面再度往北退回到大陸華南內陸、台灣北方海面一帶重整，迎風面的北部、東半部天氣較為好轉。

但是，吳聖宇表示，下周五晚間至下周六鋒面南壓掠過台灣附近並且繼續向東移動，鋒面後方的東北季風也會很快來到台灣附近，並且一直影響到29日。北部、東半部降雨增多，尤其下周六鋒面通過時不排除有局部較大雨勢，29日鋒面離開後降雨才會減小，轉為東北季風迎風面的局部短暫陣雨，中南部地區受影響程度仍低，大致維持相對穩定的天氣。

他說，下周五到下個周末台灣附近的風向改變明顯，而且下個周末的東北季風又相對較強一些，到時在北部、東半部的溫度起伏變化也會比較大，不過實際降溫的幅度還需要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 東北季風

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