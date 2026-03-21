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桃園以南清晨濃霧、苗栗能見度不足200公尺 明起晴朗氣溫回升

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。本報資料照片
明天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。本報資料照片

東北季風影響，鋒面位於台灣東北部海面，迎風面天氣較為不穩定，中央氣象署表示，今天基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有不定時的局部短暫陣雨，北部山區也有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，應注意今晚至明晨宜、花山區可能有局部大雨發生的機率，大台北地區亦有零星短暫陣雨。

中央氣象署發布濃霧特報，今天桃園以南地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。

氣溫方面，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，各地低溫約17至20度，北部及東北部白天高溫約22、23度，花、東25至27度，中南部地區高溫仍可達28至31度，中南部日夜溫差較大，南來北往要留意南暖北涼的氣溫變化。澎湖陰天，19至22度；金門多雲，15至21度；馬祖陰短暫陣雨，12至15度。

明天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

下周一至下周二各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨。

下周三微弱鋒面影響，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，北部、東部、東南部地區亦有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。

下周四基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，午後山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。下周五各地大多為晴到多雲，僅午後北部、東北部及東部山區有零星短暫陣雨。

下周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

29日、30日東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；春季天氣變化快速，天氣預報不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。

天氣回暖期間或鋒面南側常有低能見度現象發生，明晚至下周三金、馬，明晚至下周二北部地區清晨及明天、下周二中南部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度。

東北季風

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