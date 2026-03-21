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天氣展望 未來1周晴朗好天氣 氣象署指這時起水氣激增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周各地以多雲到晴、日夜溫差大的天氣為主，僅北部、東半部及部分山區有局部短暫陣雨。

第2周華南水氣增加，中央氣象署說，雲系東移影響台灣期間，西半部降雨機率提高，春天天氣變化較快，模式掌握能力較低，隨時留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

雨量 氣象署 機率

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