苗栗濃霧 吳德榮：北部今仍濕涼 明起全台轉晴暖熱上看30度高溫

今晨北部零星飄雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北海岸較明顯，苗栗有濃霧。今天東北風影響，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨。北台灣略偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。北部14至24度、中部16至30度、南部16至32度、東部14至30度。

中央氣象署發布濃霧特報，今天桃園以南地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。

吳德榮表示，明天至下周五微弱鋒面北移，滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣。白天暖熱，最高氣溫北台灣約升至30度左右，中南部則在30度以上，早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。下周三、下周四微弱鋒面的雲系靠近，影響很輕微，北台灣雲量略增，高溫微降，東北部降雨機率提高。

下周六微弱鋒面快速通過，北、東轉雨，氣溫降。吳德榮表示，29日、30日各地晴朗、溫暖。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。