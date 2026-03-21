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科普好健康／帶狀疱疹引發神經痛…逾50歲罹患率增 疫苗可預防

聯合報／ 口述／台北醫學大學附設醫院成人感染科主任莊涵琄 採訪整理／記者翁唯真

預防<a href='/search/tagging/2/帶狀疱疹' rel='帶狀疱疹' data-rel='/2/245784' class='tag'><strong>帶狀疱疹</strong></a>，可施打<a href='/search/tagging/2/疫苗' rel='疫苗' data-rel='/2/105795' class='tag'><strong>疫苗</strong></a>。綠蓋為活性減毒疫苗，紅蓋為非活性基因重組疫苗。記者杜建重／攝影
預防帶狀疱疹，可施打疫苗。綠蓋為活性減毒疫苗，紅蓋為非活性基因重組疫苗。記者杜建重／攝影

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，是由潛伏在體內的水痘——帶狀疱疹病毒（VZV）所引起的神經性疾病。台北醫學大學附設醫院成人感染科主任莊涵琄表示，帶狀疱疹是人體過去感染水痘後，病毒長期潛伏在體內，一旦免疫力下降時就會重新活化復發，攻擊人體神經元，引發皮疹與神經痛上身。因此曾得過水痘的人，都可能有罹患帶狀疱疹的風險。

北醫附醫成人感染科主任莊涵琄。圖／莊涵琄提供
北醫附醫成人感染科主任莊涵琄。圖／莊涵琄提供

「皮蛇」單側呈現 逾70歲風險高

罹患水痘痊癒後，病毒會躲藏在神經節中，平時沒有任何症狀，但隨著年齡增長、身體老化，或因疾病、壓力、作息不規律而導致免疫力下降，病毒就可能活化複製，沿著神經跑到皮膚表面，引發帶狀疱疹。莊涵琄指出，因為病毒是沿著神經分布，出現的皮疹通常是呈現單側、帶狀分布，較少同時出現在身體兩側。

臨床觀察來看，年齡是帶狀疱疹最明確的危險因子。莊涵琄說，50歲後發生率明顯上升，70歲以上風險更高，85歲以上族群中，估計超過半數人一生中至少曾罹患一次帶狀疱疹。不過，這並不代表「到某個年紀就一定會得」，有些人一生只發作一次，也有人在中年與高齡階段各發作一次。

作息不正常 年輕人也會得

除了高齡族群易罹患，年輕人也並非完全免疫。莊涵琄曾見過20多歲患者，因長期熬夜、日夜顛倒、工作與精神壓力過大，導致免疫力下降而發病。此外，糖尿病、慢性腎臟病、氣喘與慢性肺病、風濕免疫疾病患者，以及癌症接受化療或放射治療者、愛滋感染者、器官移植病人等，因免疫功能較弱，都是帶狀疱疹的高風險族群。

帶狀疱疹常見「先痛後長疹」症狀，莊涵琄說，不少患者一開始僅局部刺痛、灼熱或痠痛感，過了2、3天才出現皮疹與水泡，且從臉部到身體到四肢、屁股都可能會長疹子。

服藥抗病毒 愈早治療愈好

帶狀疱疹的治療，莊涵琄表示，以抗病毒藥物與疼痛控制為主，且愈早治療效果愈好。健保給付的抗病毒藥物需一天服用5次，另有自費藥物一天3次，吸收效果較佳，療程多為7至10天。醫師也會依患者狀況，搭配消炎藥與神經痛專用藥物，以減輕疼痛，並降低帶狀疱疹後神經痛的發生機率。

目前已有帶狀疱疹疫苗可預防，分活性減毒疫苗與非活性基因重組疫苗。莊涵琄說，活性減毒疫苗以病毒減量、降低致病力的方式製成，接種後可刺激人體產生免疫反應。活性減毒疫苗僅需施打一劑，適用50歲以上且免疫功能正常者，但無法用於免疫低下族群。研究顯示，此疫苗在70歲以上的保護力較低，大概施打完7年後剩不到一半保護力。

非活性基因重組疫苗則不含活病毒，但當病毒在體內複製時，身體會產生免疫反應去做攻擊。此疫苗需施打2劑，對象包含50歲以上成人及18歲以上因疾病導致免疫功能低下者，其保護力可維持在9成以上，但因含佐劑，施打部位可能較疼痛，少數人出現短暫發燒或不適。

目前公費施打帶狀疱疹疫苗的對象有限，僅部分縣市針對65歲以上、低收入或中低收入戶，且合併重大傷病或慢性疾病者提供，多數民眾仍須自費。莊涵琄表示，若為癌症患者或正接受化療者，施打時機應與主治醫師討論。

死亡案例少 但有神經痛很久

帶狀疱疹「長一圈就會致命」的迷思，莊涵琄說，臨床上極少見因單純帶狀疱疹死亡情況。不過，水泡內含有病毒，若直接接觸傷口可能傳染給未曾得過水痘的人而引發水痘，因此照護者應配戴手套並做好清潔消毒。少數免疫極度低下的患者，可能出現全身長水泡，傳染力較高，需住院隔離治療。

帶狀疱疹最常見後遺症是神經痛，莊涵琄指出，嚴重者可能持續數月甚至數年，影響睡眠、食欲與情緒；若發生在眼周，可能影響角膜造成視力問題；發生在下腹或薦椎部位，則可能出現排尿困難。建議平時應維持規律作息、均衡飲食、適度運動、避免長期熬夜與過度壓力，並依個人風險評估接種疫苗，都是預防帶狀疱疹及其後遺症的重要方式。

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