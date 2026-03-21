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健康你我他／斷食計畫加運動 身體力行最重要

聯合報／ 文／劉惠玲（苗栗市）
數日斷食及規律運動，換來健美體態。圖／劉惠玲提供
數日斷食及規律運動，換來健美體態。圖／劉惠玲提供

已當奶奶的我，每到年節時分，總是展開雙臂迎接兒孫家人回來團聚，歡聚時食物是重要元素，我成為食物製造機，大如團圓飯，小至聊天追劇零食，或家人打牌的消夜點心，滿足了大家的口腹，卻把他們瞬間養胖，我也增加了體重。多年來，我自然練就年後的減重計畫，年年照做無誤。

年假結束，與他們揮手說Bye Bye後，我轉身收拾厚重的年糕及年菜，放入冷凍；再把糖果餅乾直接收進冷藏，眼不見為淨。隨即啟動幾天斷食計畫，除非很餓，通常只喝水、鮮奶或黑咖啡；一天進食兩次，偶爾燙些瘦肉、雞肉及青菜，謝絕太甜的水果，吃些芭樂、番茄。這樣的飲食持續一周或十天，就可恢復至春節前比較沒贅肉的體型。

年後也重拾勤勞四肢的活動，例如揪姊妹淘爬郊山，日行萬步大汗淋漓才有效果；平日則與另一半早晚兩次外出健走約半小時。

因為自知年紀來到代謝緩慢階段，總期望藉由「少吃多動」盡快減掉年節生活帶來的身體負擔，健康一定得自己尋求方法維繫，等到需要依賴醫療藥物就不妙了。

年後減重方法說來容易，執行則需費心費時身體力行，關乎自身認知，別忽視小小行動，真的是通往健康的不二法門唷。

團圓飯 家人 斷食 食物 減重 運動 年菜

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