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醫病之間／飛輪後茶色尿 當心橫紋肌溶解症
運動風氣盛行，但一開始就進行高強度訓練，恐對身體造成嚴重傷害。新竹一名廿五歲女子日前報名飛輪課程，運動後感覺雙腿劇烈痠痛腫脹，尿液呈現茶色，結果竟是急性橫紋肌溶解症，醫師提醒運動一定要循序漸進，否則嚴重可能危及生命。
新竹台大分院腎臟內科醫師趙政漢指出，急性橫紋肌溶解症的常見原因包括過度或時間過長的運動，例如馬拉松、行軍、爬山、飛輪；也可能因肌肉外傷或長時間壓迫受傷，如昏迷壓傷、撞擊、燒傷等；甚至部分疾病引起持續收縮，如癲癇發作或破傷風，也可能導致。極少數病人是服用降血脂藥物誘發。
急性橫紋肌溶解症的典型表現為肌肉腫脹、無力與茶色尿液，嚴重時可能造成急性腎損傷。尤其是年輕女性參與飛輪等高強度團體運動時，因缺乏漸進訓練，又不好意思中途休息，更容易在單次過度使用肌肉後出現危險症狀。
趙政漢表示，沒有固定運動習慣的年輕族群，初次嘗試中重度運動時，應循序漸進，並在過程中適度補充水分與電解質。若運動後出現異常症狀，特別是肌肉疼痛腫脹或茶色尿液，務必立即就醫。參與團體運動時，若感到不適，應勇於停下，不要因逞強或顧及他人眼光而忽略身體發出的警訊。
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