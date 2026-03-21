聽新聞
0:00 / 0:00

愛肝達人站／店裡為什麼老是播音樂，「總有一天等到你！」？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

小時候在南部長大，街角有一家店特別醒目。

別的店播流行歌，它卻日復一日播放同一首「總有一天等到你」。旋律悠揚、歌詞深情，但聽久了，卻讓人心裡發毛。鎮民受不了，常去抗議：「老闆，換一首吧！」老闆只是笑笑，不為所動。

後來才知道，那是一家棺材店

直到有一天，音樂突然停了。整條街反而覺得不對勁。有人去打聽，才知道棺材店老闆自己躺進了棺材。那一刻，「總有一天等到你」，從招攬生意的話，變成了人生的註解。

這樣的故事，在醫界並不會陌生。

曾有一位教授，一生研究肝臟病理，對肝癌變化瞭若指掌。學生眼中，他幾乎就是「肝臟的代言人」。沒想到數十年後，他自己罹患肝癌。面對命運，他沒有退縮，反而在生前立下遺囑，捐出大體供研究，希望後輩能從中找到更多答案。用生命完成最後一堂課，令人動容。

也有幾位專治肝癌的醫師，自己發病時已是晚期。平日裡，他們叮嚀病人定期抽血檢查肝功能、胎兒蛋白，安排超音波追蹤，對每一個數值變化如數家珍；但輪到自己，卻往往一拖再拖。

也許在潛意識裡，總覺得生病是病人的權利。等到真的確診時，所有數據與預後，他們比誰都清楚，也因此更清楚時間所剩無幾。從確診到離開，往往不到幾個月，令人唏噓。

彷彿一種殘酷的循環——日日對抗疾病的人，有一天也可能自己成為患者。這讓人不禁思考：醫師究竟是治病的人，還是暫時還沒生病的人？

長年在臨床第一線，醫師習慣把注意力放在病人身上。看診、開刀、追蹤，一切圍繞著如何讓別人更好。久而久之，反而忽略了自己也在同樣的風險之中。

更現實的是，醫師的家人，也常承受同樣甚至更高的風險。作息不規律、壓力大、忽視健檢，這些因素不會因為你懂醫學而消失。

就像那家棺材店，老闆天天面對生死，終究無法置身事外。

●肝病防治學術基金會「苗栗縣頭份市免費抽血癌篩&腹超活動」活動日期：2026年4月11日（六）

點按看活動訊息

病人 醫師 愛肝達人站 許金川 胎兒蛋白 肝癌 音樂 棺材店 肝臟 肝基會

延伸閱讀

愛肝達人站／第二波辛德勒的名單—台灣肝病醫師的天職

許金川／睡覺有沒有打呼，怎麼媳婦才知道？

許金川 ／當細胞也開始叫外送

【日常辯證】林華洋／原來，哭跟笑一樣

相關新聞

戰爭不停 通膨升溫 恐萬物皆漲

美伊衝突持續，且戰爭沒有短時間內結束的跡象，能源危機恐爆發。政府雖然強調穩定物價，但物價仍已開始蠢蠢欲動，其中瓦斯價格率先起漲，與民眾最相關的小吃也在醞釀，漲幅五到卅元都有，餐飲、食品業者都表示，情況若未緩解，民眾恐要面臨「萬物皆漲」的情形，通膨情勢不容樂觀。

物價飆高…瓦斯到塑膠袋都狂漲 小吃攤苦撐

美以伊戰爭影響，近期物價漲幅明顯，影響最大的是瓦斯、油價，透明塑膠袋價格也飆高，以前頂多漲一兩元，這一波直接漲八元；瓦斯之前一桶五百多元，現已六百多元。連帶小吃攤也醞釀調漲，漲幅五到卅元都有；但絕大多數業者仍在觀望。

異地難重現效果！台灣燈會神木主燈拆解 命運未卜

嘉義台灣燈會備受好評，落幕後主燈「光沐─世界的阿里山」預計廿五日拆除完畢，命運未卜，縣長翁章梁曾建議移至阿里山公路入口「愛情大草原」，不過文觀局表示，主燈以回收枯木打造，異地展示缺乏燈光音響效果，需再討論。

觀察站／輪流到各縣市放煙火的台灣燈會 該翻篇了

每年元宵節，從中央到地方各顯神通，全台砸下數十億預算打造波瀾壯闊的燈區，但熱鬧過後，往往只剩堆積如山的拆卸廢料與被遺忘的打卡照，年復一年但「曇花一現」的運作模式，讓台灣燈會陷入「有廣度、沒深度」的品牌危機，變成只能創造短期國旅移動，難以成為吸引國際旅客的品牌，也讓燈會是否應該取消及轉型的聲浪愈發高漲。

橘世代／【關於繼承──無產階級篇】階級落差 自己掌控命運

「長女病」作者張慧慈成長於勞工家庭，但她很幸運很會念書，一路念到頂大。張慧慈一直到大學才感受到，家庭的階級與成長時的經濟狀況，會在往後人生展開，讓她感受到與他人的不同。

「賈伯斯病」新藥昂貴未納健保 癌友跨海求醫

少見卻非罕病的「神經內分泌瘤」（ＮＥＴ）每年約有七百位新確診患者，因患者人數不多，即使國外已有新藥，健保也長達十六年未更新收載，現行治療無效患者，若口袋不深，無法自費尋求放射性核素療法（ＰＲＲＴ），就只能反覆化療，為求生機，病友被迫跨海求醫，病友無奈ＰＲＲＴ在國外早已是標準治療，國內卻未給付，讓病友深陷困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。