愛肝達人站／店裡為什麼老是播音樂，「總有一天等到你！」？

小時候在南部長大，街角有一家店特別醒目。

別的店播流行歌，它卻日復一日播放同一首「總有一天等到你」。旋律悠揚、歌詞深情，但聽久了，卻讓人心裡發毛。鎮民受不了，常去抗議：「老闆，換一首吧！」老闆只是笑笑，不為所動。

後來才知道，那是一家棺材店。

直到有一天，音樂突然停了。整條街反而覺得不對勁。有人去打聽，才知道棺材店老闆自己躺進了棺材。那一刻，「總有一天等到你」，從招攬生意的話，變成了人生的註解。

這樣的故事，在醫界並不會陌生。

曾有一位教授，一生研究肝臟病理，對肝癌變化瞭若指掌。學生眼中，他幾乎就是「肝臟的代言人」。沒想到數十年後，他自己罹患肝癌。面對命運，他沒有退縮，反而在生前立下遺囑，捐出大體供研究，希望後輩能從中找到更多答案。用生命完成最後一堂課，令人動容。

也有幾位專治肝癌的醫師，自己發病時已是晚期。平日裡，他們叮嚀病人定期抽血檢查肝功能、胎兒蛋白，安排超音波追蹤，對每一個數值變化如數家珍；但輪到自己，卻往往一拖再拖。

也許在潛意識裡，總覺得生病是病人的權利。等到真的確診時，所有數據與預後，他們比誰都清楚，也因此更清楚時間所剩無幾。從確診到離開，往往不到幾個月，令人唏噓。

彷彿一種殘酷的循環——日日對抗疾病的人，有一天也可能自己成為患者。這讓人不禁思考：醫師究竟是治病的人，還是暫時還沒生病的人？

長年在臨床第一線，醫師習慣把注意力放在病人身上。看診、開刀、追蹤，一切圍繞著如何讓別人更好。久而久之，反而忽略了自己也在同樣的風險之中。

更現實的是，醫師的家人，也常承受同樣甚至更高的風險。作息不規律、壓力大、忽視健檢，這些因素不會因為你懂醫學而消失。

就像那家棺材店，老闆天天面對生死，終究無法置身事外。

●肝病防治學術基金會「苗栗縣頭份市免費抽血癌篩&腹超活動」活動日期：2026年4月11日（六）

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