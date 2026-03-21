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戰爭不停 通膨升溫 恐萬物皆漲

聯合報／ 記者林海劉懿萱郭韋綺游明煌林敬家藍鈞達／連線報導
美伊衝突持續，且戰爭沒有短時間內結束的跡象，民眾恐要面臨「萬物皆漲」的情況。記者潘俊宏／攝影
美伊衝突持續，且戰爭沒有短時間內結束的跡象，民眾恐要面臨「萬物皆漲」的情況。記者潘俊宏／攝影

美伊衝突持續，且戰爭沒有短時間內結束的跡象，能源危機恐爆發。政府雖然強調穩定物價，但物價仍已開始蠢蠢欲動，其中瓦斯價格率先起漲，與民眾最相關的小吃也在醞釀，漲幅五到卅元都有，餐飲、食品業者都表示，情況若未緩解，民眾恐要面臨「萬物皆漲」的情形，通膨情勢不容樂觀。

基隆廟口夜市小吃美食聞名，但近來民眾發現多家業者默默漲價。以知名螃蟹羹為例，去年一碗七十到九十元，春節後已漲到一百元。有民眾感嘆，「一張紅通通的國父才能換一碗螃蟹羹，基隆廟口銅板美食消失了嗎？」

餐飲業者指出，現在餐飲業的供應鏈已經破碎化，因此沒有人在簽長約，也就是原物料的價格變化要立即承受，如果長時間無法停戰，價格超過了承受的臨界點，那就只能反映在終端售價上。

大宗物資業者透露，現在黃豆、玉米已經起漲，隨著油價也飆升，運費已經高了三至四成，進口費用一高，飼料價格勢必也會調漲，連帶影響飼養成本，雞豬肉、雞蛋、麵粉、麵包價格會最先反映。

大宗物資業者表示，由於伊朗封鎖荷莫茲海峽，氮肥卡在中東出不來，目前產糧區域已經開始播種，若沒有充足的肥料，就會影響收成，收成很差、產量減少，或是種植成本變高，這兩種都會拉高原物料價格，這樣的情形，可能第三季就會發生。

包裝袋價飆還恐斷貨

此外，石化產業也受影響，就連民眾經常使用的透明塑膠袋價格也飆高，以前頂多漲一兩元，這一波直接漲八元。「開店廿多年第一次漲這麼多。」林姓麵包店老闆說，麵包業的塑膠包裝袋每公斤已漲到一三五至一五○元，耐熱袋也漲了兩、三成，材料行老闆更建議「先多買一些起來」，月底石化原物料到貨延遲，可能會「斷貨」。

根據國泰金控最新公布的國民經濟信心調查顯示，民眾對未來物價上漲的預期明顯升溫，通膨壓力感受持續偏高，高達百分之八十三點六的民眾預期未來半年物價將持續上漲，顯示通膨預期已形成共識。

中油2周吸收33億元

行政院長卓榮泰昨率部會首長赴立院報告並備詢，面對油價凍漲、天然氣每度發電成本提高，國民黨立委徐巧芯質詢說，中油前兩周總體已吸收卅三億元，接下來這一周還要吸收多少金額？卓榮泰表示，目前評估，中油需要吸收的金額應該不會比上一周少。

至於中油吸收六成油價漲幅，是否會有臨界點，卓揆說，第一看中油是否要向金融機構融資度過困難；第二檢討國安韌性特別條例是否有可支用部分，第三則是讓中油在一定程度增資，財務穩定。

政府雖然強調行政院穩定物價小組每周開會，但仍無法打消民眾擔憂。多家餐飲業者表示，雖然運輸航線與中東並無相關，大都走美、日航線，但近期只要需要進口的原物料，價格已經有明顯波動，幅度大約在百分之十左右，最怕戰爭不停，價格就會持續上揚。

價格 能源危機 美伊衝突 卓榮泰 中油

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