橘世代／【關於繼承──無產階級篇】社會學觀察…資訊斷層 貧富差距的新警訊

作家、同時也是社會學觀察者的張慧慈指出，未來的貧富差距將演變為資訊與閱讀能力的斷層。「閱讀」不僅是「看得懂字」，而是篩選資訊、理解潛台詞以及跨越階級壁壘的關鍵能力。而這個能力不是長大就會，學校教育也不一定能夠培養，需要家庭資源投入去維持。富人透過閱讀得以詮釋規則、連結人脈，而窮人則在演算法的餵養下，逐漸喪失了解讀複雜世界的能力。

她觀察，近年來短影音的興起導致整體閱讀能力下降，對底層或缺乏資源引導孩子的家庭影響最大。忙於生活、無暇顧及孩子的家長將手機視為保母，孩子長時間沉浸在跳躍式的短影音中，習慣碎片化資訊，喪失閱讀長文的能力，甚至連考試題目都看不懂。

相對地，資產階級的父母給孩子手機的同時，會監控瀏覽紀錄、要求閱讀紙本書，他們深知閱讀能力是競爭力的核心。

她強調，閱讀能力影響的不只是考試，更決定一個人能否在社會結構中保護自己並向上流動。例如看懂契約書，避免被坑騙；或者聽懂「老闆的話中話」、弄懂社會運作的潛規則，也是需要高階的閱讀能力。

在過去，階級的跨越沒有那麼困難，但如今，演算法會根據使用者的喜好推播內容，窮人的手機裡的影片，滑不到富裕階層的真實生活，讓人根本看不到另一個階級在做什麼，演算法為階級構築了一堵高牆。