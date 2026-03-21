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橘世代／【關於繼承──無產階級篇】學習自我理財…評估風險 也盤點父母長照需求

聯合報／ 記者張瀞文／新北報導

作家張慧慈很會賺錢，卻很不會存錢。她從學生時代就開始打工賺錢，出社會後曾經連續六、七年年收入超過百萬，儘管收入豐厚，她卻自嘲「身上一塊錢都沒有」，幾年下來，所有銀行存款總額從未超過五位數（不到一萬元），甚至因為身上沒有足夠現金，買東西常需要仰賴信用卡分期付款。

去年某位作家朋友取笑她是「最不會理財的窮人」，促使她反思存不到錢的原因。張慧慈思考，雖然收入偶爾需要貼補家裡，但都非大數目，她也不是奢侈揮霍的人。她發現，是過往的經驗讓她恐懼，對金錢有著極度的不安全感，只要身上有錢，原生家庭就會發生各種狀況來向她索要金錢，加上她也曾在幾次消費後被身旁的人說「亂花錢」，於是她將錢全鎖進「儲蓄險」，避免錢被家人拿走，也讓自己沒有衝動購物的機會。

看到自己「高收入、零存款」的矛盾現象後，她誠實盤點資產與負債，把收入、資產列出來，她開始學習理財，了解勞退基金、ＥＴＦ等概念，強迫自己儲蓄，但同時提醒自己風險評估的重要，別因為躁進犯了窮人常犯的錯誤——為了快速增加收入而盲目投資，反而導致負債。

盤點資產時，她也同時評估父母未來可能的長照需求，她計算父母距離需要照顧還有幾年，在這段時間內尋找可用的政府資源，像是長照補助等，甚至購買特定保險以規避未來巨大的醫療支出。同時，她也鼓勵媽媽重返職場，媽媽既可以建立自己的人際社交，又可以賺錢，確保經濟安全。

學習社會學的張慧慈很清楚，所謂貧窮，不只是金錢的匱乏，更是文化資本的貧乏。因此即便經濟不寬裕，她也會存錢去體驗「高級」事物，像是去日本旅行時住溫泉旅館，或是可能出國只搭得起廉航，卻多花三百元升級座位，享受沒人擠的空間。這些選擇開拓了她的眼界，稍微理解有錢人的生活邏輯與標準，對她來說，這不但成為向上流動的動力，也是社交談資。

張慧慈認為，家境普通的年輕人必須比有錢人更理智地管理風險，特別是家庭風險；但是同時，要像有錢人一樣投資自己的腦袋與社交，不要只做勞力的勤奮者，更要成為懂得利用規則與資源的策略家。

重返職場 父母 原生家庭

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