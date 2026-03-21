橘世代／【關於繼承──無產階級篇】無產媽媽心聲…顧好自己 就是幫孩子減少負擔

「長女病」作者張慧慈的媽媽鄭金雀在六十歲左右，發現同儕朋友都開始思考資產如何用來照顧自己及傳承子女。

她有個朋友繼承父母資產，加上半輩子努力，擁有四間房產，朋友將三間分別給予三個孩子，自己保留一間，並明確告知孩子：「房子給你們，但錢我要留著自己養老、旅遊與生活。錢花剩的才是你們的，沒剩就沒有。」界線清晰。

另一位朋友則直接向兩個兒子表明：「我不會留錢給你們，也不會拿你們的錢。」說明股票與積蓄是養老金，要子女不要惦記，也不要預期繼承，應自行規畫人生。

有人因上一代庇蔭，將財富無痛接軌給下一代；也有人是夫妻共同打拚而改善經濟狀況。無論財富來源為何，原則皆是把自己顧好，有餘裕再給孩子，並且都事前與子女溝通，避免無謂的猜測或期待。

相較於同儕有豐沃資產，需要思考如何傳承，無資產的鄭金雀則是努力讓自己不要成為孩子的負擔。

她年輕時身兼多職，又要育兒又要工作，後來還休息十幾年沒有工作，自嘲至今都是「打工仔」，前兩年買的房子，房貸還是三個孩子在承擔。「遇上我這個沒有賺錢的媽媽，是他們比較辛苦啦。」她有些不好意思地說，沒有財富或房產可以傳承給孩子，她能做到最大的努力，就是照顧好自己的健康和生活，讓孩子能無後顧之憂，把賺的錢存下來，這就是對孩子最大的幫助。

但她也認為，沒有財富傳承的家庭環境，某方面也養成三姊弟凡事靠自己的獨立與務實性格，他們從小就知道，家裡沒有金援，人生需要靠自己打拚，也間接促成手足的團結與感情。或許也是家庭能給子女的另一種資產。