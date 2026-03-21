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橘世代／【關於繼承──無產階級篇】階級落差 自己掌控命運

聯合報／ 記者張瀞文／新北報導
作家張慧慈（左）曾經因為資源落差，怨媽媽（右）為何要生下她。如今她拿回生命主導權，有能力創造自己、也改變家人的人生。記者許正宏／攝影
作家張慧慈（左）曾經因為資源落差，怨媽媽（右）為何要生下她。如今她拿回生命主導權，有能力創造自己、也改變家人的人生。記者許正宏／攝影

在「等待繼承」的世代裡，很多人相信子女的人生成就，取決於父母的「口袋深度」，但是對於沒有資產的家庭呢？如果人生開局看似一無所有，要如何思考這樣的處境，如何翻轉？

「長女病」作者張慧慈成長於勞工家庭，但她很幸運很會念書，一路念到頂大。張慧慈一直到大學才感受到，家庭的階級與成長時的經濟狀況，會在往後人生展開，讓她感受到與他人的不同。

從飲食到留學 文化震撼

她的文化震撼小至飲食。張慧慈和大學同學去吃火鍋，她把火鍋肉盤裝飾用菜葉煮來吃，朋友驚呼：「天啊，你好窮喔！」對她而言那是不能浪費的食物；對富人來說，那是不能吃的裝飾。

張慧慈好幾次和朋友聚餐時把碗中白飯吃光，不只一位同學會問：「你怎麼把飯吃完？會胖耶。」她慢慢體會到，富裕之家從小教導飲食順序，像是先吃蛋白質、蔬菜，少吃澱粉，健康與體態是飲食的目的，而窮人則習慣高熱量飲食以求飽足。

最顯著的差異在金錢使用方式。張慧慈大學的開銷全靠打工與獎學金支撐，與此同時，她的同學考上大學後，家裡二話不說在學校旁買了一間房；另一個家境富裕的同學申請助學貸款，原因是「學貸的利息比較低」，同學的父母付了學費，貸款的錢鼓勵同學拿去投資；也曾看過有學妹上大學後，家中直接給四年生活費兩、三百萬。

某次同學聊到出國的經歷，她對同學可以小時候出國留學打開視野、練好英文表達羨慕，對方卻不以為然：「你不懂，被丟到人生地不熟的地方自己生活，很痛苦。」她才察覺，不同階級的生活對「痛苦」的定義不同，讓同學痛苦的事，卻是她心之嚮往，而且這輩子無法擁有的。

她回想，童年並不感覺辛苦，上了大學接觸到龐大的階級落差後才產生「怎麼努力都沒有用」的沮喪，看著富裕的同學能輕鬆獲得資源，她覺得自己一定是上輩子沒燒香，也曾怨過媽媽為什麼要把她生下來。

張慧慈卅幾歲才開始學習理財，將賺的錢存下來。圖／張慧慈提供
張慧慈卅幾歲才開始學習理財，將賺的錢存下來。圖／張慧慈提供

沒怨嘆的本錢 停止內耗

「但我沒有繼續想，再想會癱了。」從小就體認社會的冷酷與現實的張慧慈沒有自溺於現況，反而很快地清醒，意識到「窮人沒有怨嘆的本錢」，繼續埋怨只會讓自己陷入泥淖中，無法行動。她停止內耗，務實地尋找解決方案。

她轉念，不膠著自己沒有的，而看見已經擁有的。例如自己雖然沒有富爸爸，但擁有聰明的腦袋，也長得討喜，這兩個與生俱來的特質，讓她在求學與職場上擁有人緣與機會，她體認到，「這也是一種階級特權」。

而父母呢，雖然沒有資產可以傳承給她，「但只要沒有給我負債就很好了」，相比於那些需要背負龐大債務或原生家庭總是情緒勒索子女的人，她擁有的已經是幸運。

現在的張慧慈卅九歲，前幾年支持媽媽勇敢離婚，也鼓勵媽媽重回職場工作，不久前和媽媽及弟弟、妹妹合買了人生第一棟房子，雖然要負擔房貸、要和媽媽同住一間臥室，但生命很有掌握感。這兩年也開始學理財，讓自己會賺錢也要能存錢。工人家庭出生的張慧慈人生的開局雖然不漂亮，但是她長大了、有能力了，把主導權拿回來，就有能力創造自己的人生。

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