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彈性育嬰假天數 可依子女數累加

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部20日宣布，彈性育嬰假可依子女人數累加計算。換句話說，若有兩名3歲以下子女，可有60天的彈性育嬰假。圖／聯合報系資料照片
勞動部20日宣布，彈性育嬰假可依子女人數累加計算。換句話說，若有兩名3歲以下子女，可有60天的彈性育嬰假。圖／聯合報系資料照片

今年元旦上路的「育嬰留職停薪照顧彈性化」新制，開放以「日」申請育嬰留職停薪，合計不得超過卅天，併入兩年育嬰留停期間。但上路以來許多民眾詢問，若同時撫育兩名子女怎麼算？勞動部昨宣布，經徵詢專家學者及勞雇團體意見，可依子女人數累加計算。換句話說，若有兩名三歲以下子女，可有六十天的彈性育嬰假

勞動部條平司長黃琪雅說，過去育嬰留停規定，同時撫育兩名子女以上的受僱者，申請次數應合併計算，且要以最幼子女受撫育期間，並以申請兩次為限。

新制考量彈性育嬰假政策目的，是為了讓勞工因應小孩急迫短期照顧需求使用，不同小孩生病、停課或停托時間點不一定相同，與長時間育嬰留停狀況不同，因此單日申請者可依不同子女分別計算彈性育嬰假天數。

勞動部昨已函知地方政府，若家長同時撫育兩名子女，申請單日計的彈性育嬰留停時可依不同子女計算。她舉例，一名家長若有兩個未滿三歲小孩，能分別申請彈性育嬰留停，兩孩加起來可申請六十天，以此類推。

黃琪雅提及，截至二月底，以「日」申請育嬰留職停薪津貼有二七八七人、五二五二件，占整體件數三成。其中，女性一五五○人，占比百分之五十五點六，男性一二三七人，占百分之四十四點三，男性比率高於去年整體的百分之廿七點八。以日申請件數裡面，以申請一天為大宗，約占五成。

外籍家庭幫傭聘僱資格鬆綁，十二歲以下一孩家庭、罕病兒等弱勢家庭可申請。勞動部昨進一步預告修正審查標準，將原本須累計十六點的申請門檻大幅下修至四點，除加入罕病、身障兒等弱勢家庭，並加重權重，也重新調整一般家庭的計點方式，日後未滿六歲兒童計六點、八十歲以上長者計二點。

育嬰假 子女 育嬰留停 弱勢家庭

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