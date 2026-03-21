她因神經內分泌瘤天天腹瀉 確診時癌細胞已轉移

每年元宵節，從中央到地方各顯神通，全台砸下數十億預算打造波瀾壯闊的燈區，但熱鬧過後，往往只剩堆積如山的拆卸廢料與被遺忘的打卡照，年復一年但「曇花一現」的運作模式，讓台灣燈會陷入「有廣度、沒深度」的品牌危機，變成只能創造短期國旅移動，難以成為吸引國際旅客的品牌，也讓燈會是否應該取消及轉型的聲浪愈發高漲。

2026-03-21 00:00