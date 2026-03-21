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她因神經內分泌瘤天天腹瀉 確診時癌細胞已轉移

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

「每天都會拉肚子，拉到受不了還會吐。」長年待在醫院擔任癌症個管師的小蔡（化名），多年前出現腹瀉症狀，原以為是工作壓力太大，或電解質不平衡所致，某天腹瀉到嘔吐，虛弱地癱在廁所，才驚覺不對勁，那時她的體重已明顯減輕，走路也會喘，經接連的檢查，才被確診是「胰臟神經內分泌瘤」，癌細胞已轉移至肝臟。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，該名患者已在資源最豐富的醫院任職，仍花了許多時間確診，若疾病發生在一般民眾身上，確診時間恐更長。

而且即使確診，治療資源也有限。四十五歲胰臟神經內分泌瘤患者，確診後因低血糖只能躺在醫院，當時他使用荷爾蒙與標靶治療等，病情卻不見好轉。三年前，他決定自費接受ＰＲＲＴ治療，才免於長期住院。

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