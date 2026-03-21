爭取神經內分泌瘤新藥給付 病友團體籲多元考量效益

神經內分泌瘤健保給付的藥品品項停留在十六年前，未給付國際納為標準治療的放射性核素療法（ＰＲＲＴ）。醫師指出，衛福部健保署評估財務衝擊，比民間評估高出十倍，擠不進給付窄門；病友團體呼籲，在評估經濟效益之外，應就病人用藥後生活品質改善、勞動力等綜合評估。健保署回應，給付與否仍有討論空間。

核醫學會副理事長黃玉儀指出，ＰＲＲＴ藥品申請健保給付阻力以財務衝擊最為嚴重，官方依國際研究推估需接受治療人數，與國內學者評估差距達十倍，國際研究與本土流行病學有所差異，盼審查時能以本土數據為主，也建議降低臨床試驗門檻，讓苦等新藥的病人盡快獲用藥機會。

台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會秘書長周芳庭說，神經內分泌瘤為每十萬人僅一至三人罹病的罕見癌症，卻躋身住院日數排行前廿名，去年排名第十，今年名次攀升至第九名，平均每千位病人中有十九人需住院，平均住院日數達十二點四八天，表示現行治療的策略出現瓶頸，病人無新藥可用，只能往返醫院接受傳統治療，或住院處理治療引起的副作用。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，神經內分泌瘤病友住院時間比其他病人更長，增加家屬照顧負擔，且病人暫離職場導致勞動力損失，這些均非財務衝擊所能衡量，建議藥品價值之外，應多元考量用藥後病人生活品質改善帶來的效益，「延後給付恐反而增加健保財務負擔」。

健保署醫審及藥材組長黃育文指出，健保署近年來都相當積極評估ＰＲＲＴ藥品給付，藥商二○二一年提出健保申請後，就曾舉行五次專家會議，且一度提至藥物給付共同擬訂會議討論，且中間與廠商針對相對療效、經濟效益預估人數等多次溝通，將持續與病友團體及學界討論。