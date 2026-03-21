快訊

「地球最強的男人」羅禮士過世享壽86歲 曾與李小龍對打名揚國際

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取神經內分泌瘤新藥給付 病友團體籲多元考量效益

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
立法院20日舉辦「鬆綁核醫藥物法規、完善健保機制—維護神經內分泌腫瘤病友治療權益」公聽會，衛福部中央健康保險署副署長顏家瑞（前排左起）、立委陳昭姿、劉建國、厚生會執行長陳柏同、台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖，與專家、學者、官員一同與會探討制度。記者許正宏／攝影
立法院20日舉辦「鬆綁核醫藥物法規、完善健保機制—維護神經內分泌腫瘤病友治療權益」公聽會，衛福部中央健康保險署副署長顏家瑞（前排左起）、立委陳昭姿、劉建國、厚生會執行長陳柏同、台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖，與專家、學者、官員一同與會探討制度。記者許正宏／攝影

神經內分泌瘤健保給付藥品品項停留在十六年前，未給付國際納為標準治療的放射性核素療法（ＰＲＲＴ）。醫師指出，衛福部健保署評估財務衝擊，比民間評估高出十倍，擠不進給付窄門；病友團體呼籲，在評估經濟效益之外，應就病人用藥後生活品質改善、勞動力等綜合評估。健保署回應，給付與否仍有討論空間。

核醫學會副理事長黃玉儀指出，ＰＲＲＴ藥品申請健保給付阻力以財務衝擊最為嚴重，官方依國際研究推估需接受治療人數，與國內學者評估差距達十倍，國際研究與本土流行病學有所差異，盼審查時能以本土數據為主，也建議降低臨床試驗門檻，讓苦等新藥的病人盡快獲用藥機會。

台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會秘書長周芳庭說，神經內分泌瘤為每十萬人僅一至三人罹病的罕見癌症，卻躋身住院日數排行前廿名，去年排名第十，今年名次攀升至第九名，平均每千位病人中有十九人需住院，平均住院日數達十二點四八天，表示現行治療的策略出現瓶頸，病人無新藥可用，只能往返醫院接受傳統治療，或住院處理治療引起的副作用。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，神經內分泌瘤病友住院時間比其他病人更長，增加家屬照顧負擔，且病人暫離職場導致勞動力損失，這些均非財務衝擊所能衡量，建議藥品價值之外，應多元考量用藥後病人生活品質改善帶來的效益，「延後給付恐反而增加健保財務負擔」。

健保署醫審及藥材組長黃育文指出，健保署近年來都相當積極評估ＰＲＲＴ藥品給付，藥商二○二一年提出健保申請後，就曾舉行五次專家會議，且一度提至藥物給付共同擬訂會議討論，且中間與廠商針對相對療效、經濟效益預估人數等多次溝通，將持續與病友團體及學界討論。

健保署 病人 健保給付 腫瘤 癌症 藥品

延伸閱讀

長期腹瀉誤認壓力大、電解質不平衡 竟確診罕見癌症腫瘤轉移至肝臟

神經內分泌瘤逾16年無新藥給付 不堪反覆化療⋯病友抱病跨海求醫

不錯失精準治療！腫瘤潰爛才就醫 7旬女驗出HER2弱陽性乳癌

我的經驗／陽光男孩患賈伯斯病 赴大馬接受PRRT花逾百萬元

相關新聞

她因神經內分泌瘤天天腹瀉 確診時癌細胞已轉移

「每天都會拉肚子，拉到受不了還會吐。」長年待在醫院擔任癌症個管師的小蔡（化名），多年前出現腹瀉症狀，原以為是工作壓力太大，或電解質不平衡所致，某天腹瀉到嘔吐，虛弱地癱在廁所，才驚覺不對勁，那時她的體重已明顯減輕，走路也會喘，經接連的檢查，才被確診是「胰臟神經內分泌瘤」，癌細胞已轉移至肝臟。

戰爭不停 通膨升溫 恐萬物皆漲

美伊衝突持續，且戰爭沒有短時間內結束的跡象，能源危機恐爆發。政府雖然強調穩定物價，但物價仍已開始蠢蠢欲動，其中瓦斯價格率先起漲，與民眾最相關的小吃也在醞釀，漲幅五到卅元都有，餐飲、食品業者都表示，情況若未緩解，民眾恐要面臨「萬物皆漲」的情形，通膨情勢不容樂觀。

爭取神經內分泌瘤新藥給付 病友團體籲多元考量效益

神經內分泌瘤健保給付的藥品品項停留在十六年前，未給付國際納為標準治療的放射性核素療法（ＰＲＲＴ）。醫師指出，衛福部健保署評估財務衝擊，比民間評估高出十倍，擠不進給付窄門；病友團體呼籲，在評估經濟效益之外，應就病人用藥後生活品質改善、勞動力等綜合評估。健保署回應，給付與否仍有討論空間。

油價居高不下 業者：下半年電價恐漲

油價維持高檔，政府宣布中油要吸收六成漲幅，每月就要減少數十億元營收，但戰爭持續，油價仍要維持高檔一段時間，有業者分析認為，每桶一二○至一五○美元距離並不會太遙遠，連下半年電價都可能被迫調整。

物價飆高…瓦斯到塑膠袋都狂漲 小吃攤苦撐

美以伊戰爭影響，近期物價漲幅明顯，影響最大的是瓦斯、油價，透明塑膠袋價格也飆高，以前頂多漲一兩元，這一波直接漲八元；瓦斯之前一桶五百多元，現已六百多元。連帶小吃攤也醞釀調漲，漲幅五到卅元都有；但絕大多數業者仍在觀望。

「賈伯斯病」新藥昂貴未納健保 癌友跨海求醫

少見卻非罕病的「神經內分泌瘤」（ＮＥＴ）每年約有七百位新確診患者，因患者人數不多，即使國外已有新藥，健保也長達十六年未更新收載，現行治療無效患者，若口袋不深，無法自費尋求放射性核素療法（ＰＲＲＴ），就只能反覆化療，為求生機，病友被迫跨海求醫，病友無奈ＰＲＲＴ在國外早已是標準治療，國內卻未給付，讓病友深陷困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。