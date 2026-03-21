油價居高不下 業者：下半年電價恐漲

油價維持高檔，政府宣布中油要吸收六成漲幅，每月就要減少數十億元營收，但戰爭持續，油價仍要維持高檔一段時間，有業者分析認為，每桶一二○至一五○美元距離並不會太遙遠，連下半年電價都可能被迫調整。

若中油超過臨界點該如何因應？行政院長卓榮泰表示有三方向，一是與金融機構融資、二是挪用國安韌性特別條例可用支出、三是讓中油增資。

有業者表示，金融風暴時，油價每桶高達一四○美元，但當年底就立即跌落到低於六十美元，此次戰爭是突發事件，油價沒有人說得準，波動可能在廿至五十美元左右。

只是油價居高不下，對於發電成本也形成壓力，有餐飲業者分析，原本認為今年是選舉年，電價應該不會調整，但目前看來，即將在三月底舉行的電價審議委員會，應該會依照政府的意思凍漲，但下半年就很難說了。

業者指出，政府積極調度油、氣，但荷莫茲海峽若持續被封鎖，不可能靠調度解決，因此不只高價問題，甚至缺油、缺氣也浮上檯面，成為國安危機。