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物價飆高…瓦斯到塑膠袋都狂漲 小吃攤苦撐

聯合報／ 記者郭韋綺游明煌林敬家／連線報導
受美以伊戰爭影響，近期物價蠢蠢欲動，許多小吃攤的價格都以浮動告示方式貼上價格。圖／聯合報系資料照片
受美以伊戰爭影響，近期物價蠢蠢欲動，許多小吃攤的價格都以浮動告示方式貼上價格。圖／聯合報系資料照片

美以伊戰爭影響，近期物價漲幅明顯，影響最大的是瓦斯、油價，透明塑膠袋價格也飆高，以前頂多漲一兩元，這一波直接漲八元；瓦斯之前一桶五百多元，現已六百多元。連帶小吃攤也醞釀調漲，漲幅五到卅元都有；但絕大多數業者仍在觀望。

彰化「新口味蛋黃酥」老闆王裕誠說，近年包括奶油、紅豆、麵粉以及紙盒等仰賴進口的原物料不斷上漲，其中紅豆七、八年內漲三成，麵粉漲二成，糖、沙拉油、雞蛋等雖有漲有跌，但多數原物料上漲就降不下來，去年九月調漲價格，但考量市場狀況與消費者心理，還是要審慎評估。

高雄賣熟食的方姓攤商說，近來民生物資上漲，消費者已在抱怨，只能先吸收成本，「畢竟一漲價，就可能把客人嚇跑」，但如果成本一直往上，還是會漲。另名肉販業者說，根本不敢調整價格，怕客人真的不會買。

台南歸仁土魠魚羹業者說，不久前跟著油、電上漲一碗漲五元，目前才漲完不久，會先自行吸收成本，但如果油電續漲，小店不可能不跟進。

小吃攤業者多表示，中東戰爭傳出後，業者的原物料成本多有增加，成本壓力很大，多數只能苦撐，但有業者油飯已漲五元，新北汐止一家知名麵店昨也向顧客預告將調漲。

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