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觀察站／輪流到各縣市放煙火的台灣燈會 該翻篇了

聯合報／ 本報記者林佳彣邱瓊玉

每年元宵節，從中央到地方各顯神通，全台砸下數十億預算打造波瀾壯闊的燈區，但熱鬧過後，往往只剩堆積如山的拆卸廢料與被遺忘的打卡照，年復一年但「曇花一現」的運作模式，讓台灣燈會陷入「有廣度、沒深度」的品牌危機，變成只能創造短期國旅移動，難以成為吸引國際旅客的品牌，也讓燈會是否應該取消及轉型的聲浪愈發高漲。

台灣燈會自二○○三年定名以來，採各縣市輪流主辦的模式，初衷是為了平衡區域發展，帶動地方觀光，但實際運作下，卻演變為各縣市短期衝刺的資源競逐。關鍵在，台灣燈會的經費及人力來自中央觀光署，主辦縣市為求亮點，將預算集中於主燈與大型裝置，追求視覺震撼與話題聲量，卻無暇思考後續保存與再利用，導致每年主燈讓人再驚豔，最後多面臨拆解命運，即使有幸保存，也都不再點亮，失去節慶風華。

此外，台灣燈會年年換地，主題與形式隨之重置，既難建立一致美學，對國際旅客而言，「今年在哪裡」本身就是不確定性，遑論形成年度朝聖的動機，導致政府斥巨資打造，國際上卻難成氣候。當初在觀光局長任內推動台灣燈會的行政院前院長毛治國日前受訪時更直言，台灣燈會是「應時而生」的活動，如今環境已變，「時間過了，該翻篇就要翻篇」。

反觀國際成功案例，多採定點或高度集中模式，若能仿效日本札幌冰雪節或法國里昂燈光節，讓燈會定點舉辦或縮小巡迴範圍，引入跨國藝術家與本土ＩＰ深度合作，逐步累積風格與品牌，打造成有鮮明風格的藝術祭，不僅可為台灣創造觀光新亮點，讓短期節慶成為永久性地標，「去哪裡看燈」也成為一種不需要重新行銷的慣性。

台灣燈會如今確實已經走到必須思考下一步的十字路口，這種輪流到各縣市「放煙火」的作法，是時候該畫上休止符了。

台灣燈會 毛治國 品牌

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