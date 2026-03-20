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量體大、難維護 歷年台灣燈會主燈多淪拆解命運

聯合報／ 記者陳俊智陳敬丰林佳彣／連線報導

各地元宵燈節主燈璀璨一時，慶典落幕後歸於平淡。以歷年台灣燈會主燈為例，去年桃園蛇年主燈「無限樂園」曾評估移地展出，但塑膠材質不適合戶外展演，加上遭颱風損壞結構體，最終拆解報廢。二○二三年台北兔年主燈「玉兔壯彩」斥資近二千萬元，為史上最大主燈，卻因量體龐大，也難逃拆解命運。

北市觀傳局坦言，主燈作為燈節主角，通常量體都非常大，會後要找合適空間展示、存放非易事，這也是每年燈節後令人頭痛的保存問題，近年採取零組件「能租就租」。

桃園市十年來曾二度舉辦台灣燈會，二○一六猴年主燈「齊天創鴻運」，燈會結束後移至石門水庫南苑生態園區，卻因鋼骨結構鏽蝕有安全疑慮，二○二四年一月拆除。

二○二五蛇年主燈「無限樂園」為少見未以生肖主題的主燈，閉幕後，燈組暫存桃園機捷機廠半開放空間，市府評估過青塘園、中原文創園區，甚至考慮縮小量體，但ＰＶＣ塑膠材質不利戶外展出，後來因丹娜絲颱風破壞結構體，經觀光署同意後拆除報廢。

中市府主辦二○二○年台灣燈會，主燈「森生守護─光之樹」以廿二根枝幹、兩千三百萬片葉子，不僅光華燦爛，還可走進主燈內。不過中市府表示，光之樹材質易受天氣與環境因素損耗，保存難度極高，拆遷、重組、維護成本高昂，影響各界認養意願，現已拆解放在台中花博外埔園區周邊市有地。

台中市二○○三年主辦羊年台灣燈會，當時主燈「吉羊康泰」以不鏽鋼材質打造，結束後移至台中公園展示；二○一五年台中市再次主辦羊年台灣燈會，將這座主燈重新點亮，算是少數能再現風華的主燈。

台灣燈會 生態園區 台中市

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