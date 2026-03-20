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台灣燈會去留…學者：保存燈藝 轉型全台節慶

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

近年台灣燈會舉辦完，都掀起主燈保存爭議，事實上，台灣燈會自一九九○年起，於每年元宵節舉行之燈藝節慶活動，迄今已卅七年，但各地方縣市政府也因燈會能吸引人潮，紛紛各自舉辦縣市燈會，稀釋台灣燈會的獨特性，觀光圈早已在討論台灣燈會是否續辦。

高雄餐飲大學觀光研究所教授劉喜臨說，台灣燈會舉辦迄今，已與當初舉辦燈會的論述與價值差異很大，對於吸引國際觀光客也未達到一定效果，甚至連台灣燈會的主軸思維都不清晰，不過仍肯定台灣燈會的舉辦能創造出現在各縣市也自行舉辦燈會「遍地開花」的效果。

他認為，未來或許可以繼續扣緊「台灣慶元宵」的思維，讓各地都有燈節的節慶活動，但觀光署可將這筆經費挪移到更創新的項目上，讓外國觀光客在農曆春節這段期間來台，到各地都能欣賞燈藝、慶元宵。

觀光局局長、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍也認為，台灣燈會已完成階段性任務。她表示，台灣燈會其實已經培養出許多優秀的燈藝師與燈藝文化，這些無形資產不應只是在台灣燈會舉辦的期間讓外界看到，反而應該永續保存，讓各界都能輕易親近。

她建議，或許觀光署可以找某地具有在地特色的文化小鎮，將這些累積多年的燈藝文化保存下來，例如台南安平、月津港等，讓國際觀光客來到此處，天天都能接觸、了解到台灣燈藝的文化與美麗，特色燈藝實品也能被有效的典藏下來。

賴瑟珍說，可結合工藝、書法、繪畫等職人，成為燈藝師、書法家、繪畫家的基地，結合產業鏈發展，變成旅客可在白天欣賞燈藝、體驗製燈，晚上提燈的樂趣，創造一年三六五天川流不息的人潮。

燈會 台灣燈會 觀光局

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