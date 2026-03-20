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異地難重現效果！台灣燈會神木主燈拆解 命運未卜

聯合報／ 記者黃于凡林佳彣吳淑玲徐白櫻甘芝萁／連線報導
嘉義台灣燈會落幕後，主燈「光沐─世界的阿里山」（圖）近日正在進行拆解作業，後續保存與否，引起討論。本報資料照片
嘉義台灣燈會落幕後，主燈「光沐─世界的阿里山」（圖）近日正在進行拆解作業，後續保存與否，引起討論。本報資料照片

嘉義台灣燈會備受好評，落幕後主燈「光沐─世界的阿里山」預計廿五日拆除完畢，命運未卜，縣長翁章梁曾建議移至阿里山公路入口「愛情大草原」，不過文觀局表示，主燈以回收枯木打造，異地展示缺乏燈光音響效果，需再討論。

歷年台灣燈會主燈，展後命運大不同。台北燈會今年泡泡瑪特變形金剛受矚目，燈會結束後因ＩＰ燈組有品牌授權限制，無法續展，目前存放倉庫，擇日銷毀。台南市政府二○二四主辦台灣燈會，主燈「龍來台灣」後來移置南科迎曦湖，近年台南市府舉辦音樂活動時，又讓斥資近二千萬元的主燈再展風華。

高雄市近三年燈會都以知名ＩＰ當主角，二○二四年主展品「黃色小鴨」的氣膜帆布完整回收，縫製成「小鴨帆布包」贈送市民。去年主展品「吉伊卡哇」由授權方回收處理，今年超人力霸王及哥摩拉擬真模型，移至鳳山行政中心的戶外空間繼續展出。高市觀光局表示，ＩＰ授權期間皆有規範，需要尊重版權方。

嘉義台灣燈會落幕後，主燈「光沐─世界的阿里山」近日正在進行拆解作業（圖），後續保存與否，引起討論。記者黃于凡／攝影

嘉義台灣燈會落幕後，主燈「光沐─世界的阿里山」近日正在進行拆解作業（圖），後續保存與否，引起討論。記者黃于凡／攝影

至於嘉義台灣燈會的主燈何去何從，前程未卜，縣府已委請鋼構廠商先拆除神木主燈鋼構部分。嘉縣府與觀光署前年曾簽約，燈會閉幕後主燈放在蔗埕文化園區及蒜頭糖廠典藏，縣長翁章梁則建議放在阿里山下的愛情大草原，作為台十八線入口意象，但前者評估受限於電力及音響，難呈現效果，後者陳列地點屬阿里山國家風景區管理處管轄，須跨部會協調。

嘉縣府文觀局長徐佩鈴說，神木主燈由丹娜絲颱風後回收枯木打造，搭配燈光、音效及乾冰，異地展缺乏燈光及音響設備，難呈現效果，因此先將鋼構回收利用，枯木部分須再與觀光署及設計團隊討論。

交通部觀光署表示，主燈在設計上採循環材質理念，主要材料包含風倒木與金屬結構等，考量風倒木屬天然材質，若作為長期展示設施，恐投入相當資源維管。依當時嘉縣府所提規畫，是將主燈移置蒜頭糖廠或蔗埕文化園區等場域，未來如有其他構想，仍需依場域條件、管理權責等進行規畫。

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