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花蓮近海晚間連2震 氣象署：未來3天內防規模4.5餘震

中央社／ 台北20日電
花蓮縣近海今晚9時32分發生芮氏規模5.1地震，隨後又在9時34分發生芮氏規模4.6地震。示意圖／AI生成
花蓮縣近海今晚9時32分發生芮氏規模5.1地震，隨後又在9時34分發生芮氏規模4.6地震。示意圖／AI生成

花蓮縣近海今晚9時32分發生芮氏規模5.1地震，隨後又在9時34分發生芮氏規模4.6地震。中央氣象署表示，屬獨立事件，留意未來3天內可能還會有規模4.5左右的餘震。

根據中央氣象署最新資訊，今晚9時32分發生芮氏規模5.1地震，深度36.4公里，震央位於花蓮縣政府南方18.9公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣、南投縣、台中市、彰化縣3級；隨後在9時34分又發生芮氏規模4.6地震，震央位於花蓮縣政府南方15.9公里（位於花蓮縣近海）。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，針對2024年0403花蓮地震，在去年3月時已判定其地震序列結束，後面發生的地震都屬於獨立事件。

吳健富提到，花蓮位於板塊直接碰撞處，應力累積快、地震也多，「規模5到6的地震，一年大概有40到50個、50至60個差不多，所以一個月3個是很正常，這是近10年平均值，但如果大地震發生時就會比較密集。」

吳健富表示，今天晚間這2起地震應該就是一般地震，能量累積後就會透過地震進行能量釋放，這類地震不大，中型地震為規模5到7之間，而第一起規模5.1地震，大概就在中型地震下緣，後續又發生規模4.6地震，兩起地震是相關。

根據氣象署地震測報中心官網資訊，「地震之大小若以規模區分，則規模小於3.0者稱微小地震，等於或大於3.0而小於5.0者稱小地震，等於或大於5.0而小於7.0者稱中地震，等於或大於7.0者稱大地震」。

吳健富指出，預計未來3天內，可能還會出現規模4.5左右的餘震。

地震 花蓮

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