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新光保全布局廚餘處理與行動儲能應用 重塑智慧城市生活基礎建設

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新保生活關懷推出家用型與商用型廚餘處理機，導入智慧化處理技術，能有效減量廚餘體積並抑制細菌及異味。記者黃筱晴／攝影
新保生活關懷推出家用型與商用型廚餘處理機，導入智慧化處理技術，能有效減量廚餘體積並抑制細菌及異味。記者黃筱晴／攝影

2026智慧城市展新光保全攜手旗下事業群新保生活關懷與新誼整合共同參展，聚焦「廚餘處理」與「能源管理」兩大民生關鍵議題，展示結合AI技術與永續理念的創新應用，提出兼具效率、智慧化與環保價值的整合解決方案，勾勒智慧城市基礎生活的未來樣貌。

在廚餘處理方面，近年因防疫考量，政府全面禁止廚餘養豬，加上相關事件促使政策加速推進，各縣市陸續調整甚至暫停廚餘回收機制，使餐飲業與家庭在廚餘去化上承受更大壓力。如何在兼顧環境衛生與資源循環利用的前提下，有效提升廚餘處理效率，成為當前重要課題。

對此，新保生活關懷推出家用與商用型廚餘處理設備，導入智慧化處理技術，可大幅減少廚餘體積並有效抑制異味，同時將處理後產物轉化為有機肥料再利用。該方案強調從源頭完成分類、減量與資源轉化，不僅提升循環經濟效益，也有助減輕地方政府在清運與回收體系上的負擔。

在能源管理方面，隨著AI與數位應用普及，用電需求持續攀升，台灣下寄氣候高溫炎熱，用電負載明顯增加，使能源效率與供電穩定性成為關鍵議題。在全球淨零轉型與再生能源發展趨勢下，儲能系統的重要性亦持續提升。

新誼整合此次推出行動式儲能設備，鎖定一般家庭與中小型場域應用，提供更具彈性與韌性的用電解決方案。該設備結合AC充電與太陽能板，可作為日常備援電力，同時支援再生能源整合，進行儲能與用電調度管理，有效提升整體能源使用效率，並降低突發停電所帶來的衝擊，亦可作為防災備援的好助手。

新光保全表示，未來將持續深化AI技術與智慧應用整合，從環境資源管理到能源調度，逐步建構以安全、效率與永續為核心的智慧生活生態系。透過跨事業群協同合作，協助企業與家庭在數位轉型浪潮中，打造高效運作且具備韌性的永續生活模式。

新誼整合推出行動式儲能設備，提供一般家庭與中小型場域更具彈性與韌性的用電解決方案。記者黃筱晴／攝影
新誼整合推出行動式儲能設備，提供一般家庭與中小型場域更具彈性與韌性的用電解決方案。記者黃筱晴／攝影

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