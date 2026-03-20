一吸一吐間也能找到內心平靜 「生活的藝術台灣」邀全民練習快樂

最新《世界幸福報告》指出，台灣在全球幸福排名位居第27名，蟬聯亞洲前段班。但看似光鮮的表面下，民眾承受沉重的工作壓力及經濟負擔，心理健康問題日益嚴重。「生活的藝術台灣」（Art of Living Taiwan）今天正式宣布啟動「快樂台灣運動」，力邀全民在日常中「練習快樂」。

3月20日為「世界幸福日」，「生活的藝術台灣」表示，在面臨焦慮與失眠困擾時，解決方案可能就在「一吸一呼」之間，耶魯大學情緒智力中心研究顯示，結合系統性呼吸訓練的課程對心理健康改善效果最顯著，能有效降低憂鬱症狀。

研究數據指出，規律練習特定呼吸法，可改善生理與心理負面狀況：

「生活的藝術」成立45周年，該組織於全球180國積極推廣身心管理，「生活的藝術台灣」今天宣布，2026年將動員全台近200位老師與志工，深入各地社區舉辦上百場「快樂大使公益分享」，希望邀請千名位民眾參與。希望透過科學化、系統化等訓練，讓民眾輕鬆地找回內在的平靜與快樂。

此外，面對年輕世代的心理韌性議題，「快樂台灣運動」規畫校園專案，預計邀請500名大學生參與實證壓力調節課程。根據研究，這類課程能有效減輕校園心理諮商系統的負荷，提供學生長期自救的工具。